Wittingen

Voller Tatendrang und mit dem Blick nach vorn wollen sie „einen Funken entzünden im Landkreis“: Kreislandfrauenverband Gifhorn und Christine Gehrmann, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Gifhorn, holen das mobile Coworking-Space für vier Wochen nach Wittingen. In einer Videokonferenz stellten die Beteiligten am Donnerstag Idee und Aktionen für die Zeit von 15. April bis 9. Mai vor. Klare Botschaft: Corona vermasselt womöglich die ein oder andere Aktion im Begleitprogramm. Aber es gebe durchaus schon Alternativen, wie aus den Präsenz- auch Online-Angebote werden können.

Mobiler Coworking-Space in Wittingen: Alle Infos Der mobile Coworking-Space macht für vier Wochen auf dem Marktplatz in Wittingen Station – Fakten und Programm: 15. April bis 9. Mai, geöffnet werktags 10 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr sowie zu den Veranstaltungsterminen oder nach persönlicher Absprache Veranstalter sind: Kreisverband der LandFrauen Gifhorn in Kooperation mit dem Niedersächsischen LandFrauenverband Hannover, der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, dem EinLaden Wittingen, der Stadt Wittingen sowie CoWorkLand eG Bis auf den Sketchnotes-Kursus am 17. April werden alle Veranstaltungen kostenfrei angeboten. Achtung: Alle Präsenzveranstaltungen finden unter dem Vorbehalt der jeweiligen Corona-Vorgaben statt. Woche für Woche prüfen die Veranstalter, welche Veranstaltung wie stattfindet. Anmeldungen zu den Veranstaltungen an Gerlinde Reinhardt gerreinhardt@t-online.de Buchung eines Containerarbeitsplatzes unter coworkland.de/de/spaces/popup-coworking-wittingen Das Programm (Stand 8. April) Online ist es unter www.kreislandfrauen-gifhorn.de/cowork.cfm zu finden. 16. April, 18.30 Uhr: „Facebook & Zoom - Du & Ich - Begegnung 4.0“, Andacht mit Pastorin Christina vom Brocke, Sankt Stephanus-Kirche, Wittingen 17. April, 13 bis 16 Uhr, Sketchnotes für Einsteiger/-innen, Kursus mit Britta Ullrich, Teilnahmegebühr: 49 Euro (Online) 20. April, 15 Uhr, Menschen-Mensch-ärger-dich-nicht, Feierabendspiel mit der Jugendförderung Wittingen für alle, Marktplatz Wittingen 21. April, 17 Uhr, Coworking – neues Konzept mit Potenzial? Vortrag mit Hans-Albrecht Wiehler, Coworkland e.G., Marktplatz Wittingen 22. April, 16.30 Uhr, Quigong, Heidrun Tietge, Quittenhaus Lüsche, Marktplatz Wittingen 23. April, 10 bis 12 Uhr, Betzavta – Die Sprache der Demokratie lernen, Vortrag von Gabriele Wiemeyer, NLV Hannover, Marktplatz Wittingen 24. April, 13.30 bis 15.30 Uhr, Der Bürgerbus Wahrenholz kommt vorbei - mobil sein ohne Auto mit anschließender Stadtführung, Marktplatz Wittingen 27. April, 19 Uhr, Wege gehen: Chancen und Risiken für Frauen in einer digitalisierten (Arbeits-) Welt, Ute Jeß-Desaever, Oldenburg (Online) 28. April, 17.30 Uhr, Yoga am Arbeitsplatz mit Petra Päger, Marktplatz Wittingen 29. April, 18 Uhr, Zukunft der Frauen auf dem Land, Talk mit Bundestagsabgeordneter Ingrid Pahlmann, Marktplatz Wittingen 30. April, 18 Uhr, Afterwork-Fahrradtour mit dem LandFrauenverein Wittingen, Marktplatz Wittingen 3. Mai, 16.30 Uhr, Sport-Mix mit Anke Seidler, Marktplatz Wittingen 4. Mai, 15 Uhr, Anno dazumal - Outdoor-Spiele für Kinder von und mit dem Bunten Dach, Marktplatz Wittingen 4. Mai, 19 Uhr, Die Daten, die ich rief: Was wissen Konzerne wie Amazon und Netflix über ihre Nutzer?, Katharina Nocun, Netzaktivistin und Bürgerrechtlerin (Online) 5. Mai, 19 Uhr, Passwort? Gehackt! Und nun?, Internetkriminalität und Identitätsmissbrauch im Internet, Vortrag von Kathrin Körber, Verbraucherzentrale (Online) 6. Mai, 17 Uhr, Literarisches Abendbrot mit dem LandFrauenverein Wittingen, Marktplatz Wittingen 8. Mai, 13 bis 17 Uhr, Postkarten digital auf Wunsch gestaltet, mit Künstlerin Natascha Engst-Wrede und Grafik-Designer Vincent Grahn, Marktplatz Wittingen oder Online 9. Mai, 19 Uhr, Abschlussveranstaltung mit dem Film WOMAN, Sankt Stephanus-Kirche, Wittingen oder Online

Im Zentrum der vierwöchigen Aktion steht ein Container. Der soll bis zum Start künstlerisch so gestaltet werden, dass er optisch ein Hingucker wird. In dem Gefährt selbst sind zwei Coworking-Arbeitsplätze mit Technik und eine kleine Teeküche. Wer mag, kann sich zeitweise in den vier Wochen dort einen der Arbeitsplätze buchen.

„Hauptzielgruppe sind Frauen“

„Unsere Hauptzielgruppe sind Frauen, aber natürlich werden wir keinem Mann das Mitmachen verwehren“, betont Christine Gehrmann. Denn bei der Aktion soll es für alle im Landkreis Gifhorn um Größeres gehen. Die neue Arbeitsform des Coworking – Menschen unterschiedlicher Berufe nutzen gemeinsam eine Bürofläche, tauschen sich aus, netzwerken und stiften im Idealfall eine neue Idee im Sinne des Gemeinwohls – soll auch die ländliche Region erobern.

Coworking – das Potenzial sei vorhanden

Potenzial dazu habe die Region in und um Gifhorn, und erst recht der Nordkreis, findet Christine Gehrmann. Auch im Sinne der Ökologie sei diese Arbeitsform ein Modell der Zukunft. Viel Berufspendelverkehr könnten so reduziert werden. Aus diesem Grund wird im Rahmen der vierwöchigen Veranstaltung auch der Bürgerbus Wahrenholz vorgestellt.

Auch Sportangebote sind geplant

Und auch Berit Hartig, Wirtschaftsberaterin der Landwirtschaftskammer, verbindet mit der Wittinger Aktion „die Hoffnung, dauerhaft Coworking zu etablieren“. Ein pralles Programm hat das Organisationsteam zusammengestellt. Da geht es in Vorträgen um Digitalisierung, Internetkriminalität, es gibt Sportangebote, Stadtführungen und Radtouren.

Die Coronaregeln bestimmen das Programm

Aber Corona macht zumindest hinter einige Aktionen noch ein Fragezeichen. Wochenweise werde entschieden, was in welcher Form stattfinden kann. Das geplante Sportangebot in Woche eins ist vorsichtshalber gestrichen. Wackelkandidaten sind unter anderem auch noch das „Mensch-ärger-dich-nicht“-Angebot der Jugendförderung und das literarische Abendbrot der Landfrauen.

Besondere Kunstaktion für alle

Gestrichen ist auch eine offizielle Eröffnungsfeier am 15. April. Dafür ist aktuell einen Tag später gesetzt, dass in der Wittinger Kirche Pastorin Christina vom Brocke über „Facebook & Zoom – Du & Ich – Begegnung 4.0“ spricht. In welcher Form auch immer es möglich ist, auf diese Kunstaktion ist Christine Gehrmann so stolz, dass sie auf jeden Fall stattfinden soll: Am 8. Mai, 13 bis 17 Uhr, soll Folgendes auf dem Marktplatz passieren: Die Künstlerin Natascha Engst-Wrede malt zunächst draußen ein Bild, dieses digitalisiert der Grafik-Designer Vincent Grahn im Cowork-Container – Besucher dürfen sich davon eine Postkarte mitnehmen. Vor allem aber sollen sie nach dem Wunsch der Organisatorinnen den Gedanken mitnehmen, dass „Coworking als neues Arbeiten auf dem Land den Landkreis attraktiv macht“.

Von Andrea Posselt