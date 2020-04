Jetzt kommt Leben ins Gewerbegebiet

Wahrenholz

„Im neuen Gewerbegebiet in Wahrenholz haben die Erschließungsarbeiten begonnen“, informiert Herbert Pieper. Der Bürgermeister der Gemeinde freut sich, dass nun endlich das seit 1998 über B-Plan ausgewiesene Gewerbegebiet mit Leben gefüllt wird. „Seit Ende der 90er Jahre sind wir dabei“, blickt Pieper zurück. „2019 hat sich viel getan“, sieht er gleichsam optimistisch nach vorn. „60 000 Quadratmeter haben wir zu erschließen, davon sind dem Bürgermeister zufolge bereits 53 000 Quadratmeter an vier Investoren vergeben. Dazu gehören die Bäckerei Meyer, Autoteile Politz, der DRK-Kreisverband sowie die Firma A. & A. Metallbau. Für die restlichen 7000 Quadratmeter gibt es Pieper zufolge bereits zwei Interessenten. Sollten sie wieder abspringen, habe die Gemeinde Wahrenholz der Kirche – als Anbieter des Gebietes – versichert, diese 7000 Quadratmeter nicht weiter zu veräußern. Die Gemeinde überlege alternativ, dort vielleicht einen Bauhof zu errichten, informiert Pieper weiterhin.

Erschließungskosten rund 1,3 Millionen Euro

Der Wahrenholzer Bürgermeister beziffert die Erschließungskosten des Gebietes auf insgesamt rund 1,3 Millionen Euro. Die Erschließung läuft laut Pieper bereit seit zwei Wochen. Ziel sei es, Ende August damit fertig zu sein.

Metallbau-Betrieb Kusmin

Zu den Investoren im neuen Gewerbegebiet gehört der Metallbau-Betrieb der Brüder Andreas und Alex Kusmin. „Wir planen den Bau einer zwölf mal zwölf Meter großen Halle“, informiert Andreas Kusmin. Die Brüder wollen mit ihrem Metallbau-Betrieb „von der Planung über Ausfertigung bis hin zur Montage alles aus einer Hand anbieten“. Konstruktive Zeichnungen werden laut Andreas Kusmin dabei in Drei-D-Modelle umgesetzt. Er hofft auf einen Start „so schnell wie möglich, um die Pläne umzusetzen“. Darüber freut sich Bürgermeister Pieper. Es begrüßt es, dass auch junge Leute zu den Investoren im neuen Gewerbegebiet gehören und sich dort „neu aufstellen“.

Nord-Bereitschaft: Einsatzstarke DRK-Truppe

„Wir sind mit dem Bau einer Zentrale für die Nord-Bereitschaft im neuen Wahrenholzer Gewerbegebiet dabei“, informiert Sandro Pietrantoni vom DRK-Kreisverband Gifhorn. Einheiten aus Sprakensehl, Wahrenholz und Wesendorf – laut Pietrantoni zurzeit untergebracht im Hammerstein-Park – sollen dort einziehen. Dafür habe der DRK-Kreisverband ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Geplant ist darauf der Bau einer 2700 Quadratmeter großen Halle. „Für die 45 Kameradinnen und Kameraden, die dort einziehen werden, gibt es fünf große Fahrzeug-Stellplätze, Mehrzweckräume, Küche, Büros, Sanitäranlagen“, zählt er unter anderem auf. Die Kosten dafür beziffert Pietrantoni auf rund 500 000 Euro. Auch mit Blick auf die Corona-Krise ist es laut Pietrantoni dabei das Ziel, „möglichst schnell auf eine einsatzstarke Truppe zurück greifen zu können“.

Autoteile Politz : Firmengründung in heimischer Garage

Auch die Firma Autoteile Politz gehört zu den Investoren im Gewerbegebiet. Firmenchef Maik Politz berichtet vom Werdegang der Firma, die er im Kleinen in der heimischen Garage nur mit einem Laptop gegründet hat. Vorher als Filialleiter angestellt, hätten ihm die Kunden Mut gemacht und ihn zur Selbständigkeit ermuntert. „Ein Jahr später habe ich ein Ladenlokal in Wahrenholz gemietet“, erzählt er. Sein Geschäft vergrößerte sich kontinuierlich. Mittlerweile arbeite er mit fünf Angestellten. Der Laden sei zu klein. Er habe sich deshalb entschlossen, im Gewerbegebiet ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück zu kaufen. „Auf 200 Quadratmetern sollen darauf Büros und eine Lagerhalle enstehen. „Wir werden mehr als 25 000 Ersatzteile vorhalten“, nennt Politz Pläne. Die Investitionssumme liege bei rund 1,5 Millionen Euro, der Auftrag an den Hallenbauer sei erteilt, und der möglichen Baustart erfolge im Spätsommer. „Ich bin froh und stolz, in Wahrenholz so etwas zu realisieren“, sagt Politz und betont: „Den Mutigen gehört die Welt“.

Bäckerei Meyer: 13,5 Millionen Euro für Bau und Grundstück

Auf einer Fläche von 2,8 Hektar ist auch die Bäckerei Meyer im neuen Gewerbegebiet mit einem Neubau dabei. „Die Planung erfolgt von innen nach außen, die Halle wird über die Arbeitsabläufe gestülpt“, nennt Meyer Details. Bau und Grundstück werden laut Meyer rund 13,5 Millionen Euro verschlingen. Die Kosten für die Inneneinrichtung waren anfangs mit zwölf Millionen Euro angesetzt. „Hier wird gestrichen“, sagt Meyer mit kritischem Blick auf die Bäckereien-Krise. Auch gebe es anders als vorher versprochen keine finanzielle Förderung. Er musste erfahren: „Das Fördergebiet liegt Luftlinie 17 Kilometer entfernt.“ Der alte Standort ist zu klein geworden, nennt der Bäckermeister Gründe für den Neubau. Er will versuchen, das Projekt „über 30 Jahre zu finanzieren, wir hoffen darauf, dass die Banken mitspielen“. Ein bisschen sorgenvoll blickt er nach vorn: „Ich werfe meine ganzes Leben und die Zukunft meiner Kinder damit in die Waagschale.“

Von Hilke Kottlick