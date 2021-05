VfL Ummern feiert 100-jähriges Bestehen – allerdings ohne ein großes Fest

Ummern

Der VfL Germania Ummern feiert eigentlich in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Doch die bisherigen Planungen fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Ein wenig Jubiläum wird aber dennoch im Ort gefeiert.

Bereits für Februar war ein Kommers mit anschließendem Ball geplant. Der fiel aber aus, ebenso wie die Jahresversammlung im März. Dafür pflanzten VfL-Vorstandsmitglieder am Samstag auf dem Dorfplatz einen Amberbaum, legten ein größeres Beet mit Rosen, anderen Stauden und einer Einfriedung an und stellten dazu eine Holzschild mit der Aufschrift „100 Jahre VfL Germania Ummern 1921-2021“ auf.

Erste Blütezeit in den ersten zehn Jahren nach der Gründung

Der VfL Germania Ummern wurde am 1. November 1921 von elf jungen Männern gegründet. Mit seinen derzeit 477 Mitgliedern ist er fest in der Dorfgemeinschaft verankert. Sehr viel hat sich in den zurückliegenden 100 Jahren im Verein verändert, sagt der Vorsitzende Ralph Müller und erwähnt unter anderem den gesamten Ausbau der Sportanlagen am Meisenring ab 1986 mit dem Vereinsheim, einer Bewegungshalle, Fußball- und Tennisplätzen sowie einer Gymnastikanlage für alle Generationen.

Von einer „Blütezeit“ sprach man beim VfL Germania Ummern in den Jahren 1926 bis 1932, weil die Ummeraner in allen Sparten stets vordere Plätze belegten. Schon damals gab es die Sparten Fußball, Faustball, Turnen und Leichtathletik. Während des Dritten Reiches und der Zeit des Zweiten Weltkrieges kam der Sportbetrieb jedoch fast zum Erliegen. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg ging es mit dem VfL ab 1946 wieder bergauf. Es wurde Fußball und Leichtathletik betrieben und sogar eine Frauenhandball-Mannschaft sowie das Damenturnen. Heute verfügt der VfL über die Sparten, Fußball für Erwachsene-, Jugend- und Kindermannschaften, Leichtathletik, Damen- und Herren-Gymnastik, Judo, Kinderturnen, Mutter- und Kind-Turnen, Tischtennis und Tennis und erzielt damit große Erfolge.

Blick in die Anfangsjahre: Eine Fußballmannschaft aus der Blütezeit um 1926 herum. Quelle: Privat

Nun aber macht sich laut Müller offenbar ein schleichender Wandel bemerkbar – durch Corona, aber auch durch das Angebot an individuellen, sportlichen Aktivitäten, die vor allem jungen Menschen attraktiver erscheinen, als die gebundene Vereinszugehörigkeit. Der Vorsitzende sieht zurzeit eine Stagnation bei den Mitgliederzahlen. Damit schlägt der demografische Wandel bis in den Verein durch. Das Vereinsleben funktioniert dennoch. Hohes Lob zollt Müller nicht nur seinen Vorstandsmitgliedern und den Spartenleitern und Spartenleiterinnen, sondern auch den vielen freiwilligen Helfern aus dem Verein, die sich immer dann einbringen, wenn sie gebraucht werden.

Sollte es die Corona-Pandemie erlauben, dann soll in diesem Jahr auf jeden Fall noch eine Mitgliederversammlung durchgeführt werden, um auch den Vorstand neu zu wählen. Dabei soll dann die Vereinschronik vorgestellt und den Mitgliedern kostenfrei überreicht werden. Zudem plant der VfL vom 14. bis 21. August die traditionelle Sportwoche und im Oktober den Volkswandertag.

Von Hans-Jürgen Ollech