Ursache für Brand in der Spörkenstraße in Wittingen geklärt

Wittingen

Die Ursache des Gebäudebrandes am Sonntag in der Spörkenstraße in Wittingen ist geklärt. Nach intensiver Auswertung der am Brandort gesicherten Spuren gehen die Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Gifhorn abschließend von einem technischen Defekt aus. Nach dem Brand war eine Welle der Hilfsbereitschaft gestartet.

Zur Galerie Ein Wohnhaus in der Wittinger Spörkenstraße ist komplett abgebrannt. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, der Schaden beträgt etwa 300.000 Euro.

Es gebe keinerlei Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Brandort wurde durch die Polizei wieder freigegeben, das Haus ist derzeit jedoch unbewohnbar. Zudem ist alles verbrannt, was sich im Haus befand. Doch noch am Sonntag kamen viele Menschen auf die Familie zu, um zu helfen. Bei Facebook hat eine Freundin die Gruppe „Wohnhausbrand in Wittingen“ gegründet und ruft dort zu Sachspenden auf, noch am gleichen Tag kamen mehr als 50 E-Mails. Möbel, Hausrat, eine komplette Küche und zwei Wohnungen wurden der Familie angeboten.

300.000 Euro Schaden

Das Feuer in Wittingen war am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen. Ein Autofahrer hatte es gegen 1.45 Uhr bemerkt und die fünf Hausbewohner im Alter zwischen 23 und 79 Jahren mit seiner Autohupe alarmiert. Damit rettete der Mann ihnen wahrscheinlich das Leben – sie erlitten allerdings leichte Rauchvergiftungen und wurden im Klinikum behandelt. Acht Ortsfeuerwehren waren im Einsatz, das Gebäude brannte völlig aus. Die Polizei beschlagnahmte für die Ermittlungen den Brandort und schätzte den Sachschaden auf rund 300.000 Euro.

Brandermittler auch in Müden im Einsatz

Brandermittler nahmen ihre Arbeit auf – sie hatten in den vergangenen Tagen viel zu tun, denn sie ermittelten ebenfalls in Müden, wo am Neujahrstag ein Wohnhaus ausgebrannt war. Auch dort war ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich, und auch dort hatte es einen Retter gegeben. Familienhund Jimmy hatte den Brand bemerkt und morgens gegen 7.20 Uhr Alarm geschlagen und so wahrscheinlich die neun Bewohner und Gäste gerettet. Und auch in Müden ist inzwischen eine Hilfsaktion angelaufen.

