Unser Dorf hat Zukunft: Wahrenholz gewinnt Kreisentscheid

Wahrenholz

Wahrenholz hat den Kreisentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen. Allerdings hatte mit Walle auch nur ein weiteres Dorf teilgenommen. Nachdem die Jury nun beide Orte besucht hat, fiel die Entscheidung. Abgesehen von der nur knapp höheren Punktebewertung, haben dort insbesondere das Engagement für den Klimaschutz und die bauliche Gestaltung der Ortsmittelpunkte überzeugt.

Kreisrätin Ute Spieler, die den Vorsitz der elfköpfigen Jury innehatte, war begeistert von den Präsentationen: „Wir haben gespürt und gesehen, mit welchem Teamgeist und Engagement beide Ortschaften die Dinge angehen und vorantreiben. Ob Gemeinschaftsinitiativen wie ‚Walle für alle‘ oder Aktivitäten um ‚Ein Leben lang in Wahrenholz‘, ob bauliche Maßnahmen wie eine neu gestaltete Ortsmitte oder eine klimafreundliche Eisheizung, sehr vieles hat uns vom Zukunftsgeist der Dorfgemeinschaften überzeugt.“

Unser Dorf hat Zukunft: Die Wahrenholzer Mühle war ein Besichtigungsobjekt. Quelle: Landkreis Gifhorn

Wahrenholz bekommt ein Preisgeld von 10 000 Euro

Die offizielle Preisverleihung findet am 25. Oktober in Wahrenholz statt. Neben einer Urkunde und Siegerschildern für die Ortseingänge wird von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg ein Preisgeld verliehen. Der erste Platz ist mit 10 000 Euro, der zweite Platz mit 7 500 Euro dotiert. Zusätzlich loben Land und Landkreis 1 500 Euro für besondere Aktivitäten zum Klimaschutz aus. Auch hier konnte Wahrenholz mit der Eisspeicherheizung den Sieg für sich erringen.

Beide Teilnehmer werden für den niedersächsischen Landeswettbewerb gemeldet, dort begeben sie sich im kommenden Jahr in den Wettbewerb mit vielen niedersächsischen Dörfern. Hier wiederum wird das Siegerdorf an den Bund gemeldet und im Rahmen des weitergehenden Wettbewerbs kann sich das Siegerdorf 2024 auf der Grünen Woche auf den Preis als Golddorf freuen. Einen kleinen Wermutstropfen muss sich hierbei Wahrenholz eingießen lassen: Der Bund hat in seinen Auswahlkriterien eine Dorfgröße von bis zu 3 000 Einwohnerinnen und Einwohnern festgelegt. „Hier sind wir Opfer des eigenen Erfolgs“, meinte Ortsbürgermeister Herbert Pieper. „Denn wir sind hier als Dorf so attraktiv, dass wir schnell und stetig wachsen und nun schon über 3 800 Menschen unser Dorfleben genießen“.

