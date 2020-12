Wittingen

Auf dem Parkplatz des E-Centers an der Celler Straße in Wittingen wurde am Donnerstag, 3. Dezember, zwischen 9 und 9.10 Uhr in Höhe der DHL-Paketstation ein weißer Golf beschädigt, der dort parkte. Die Polizei vermutet aufgrund der Spuren, dass ein roter Kleinbus oder SUV den Schaden verursacht hat, die Schadenshöhe beträgt rund 2500 Euro. Nun hofft die Polizei in Wittingen auf Zeugenbeobachtung: Hinweise sind unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 möglich.

Von der AZ-Redaktion