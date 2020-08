Hankensbüttel

Auf der Landesstraße 280 zwischen Masel und Hankensbüttel kam es am Montag gegen 17 Uhr im Bereich der Abfahrt Wettendorf zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren eine schwarze Sattelzugmaschine mit gelbem Auflieger und ein schwarzer Audi. Zur Aufhellung des Unfallhergangs kann der Fahrer oder die Fahrerin eines vor dem Lkw fahrenden Kleinwagens beitragen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zu dem bislang unbekannten Kleinwagen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 in Verbindung zu setzen.

Von der AZ-Redaktion