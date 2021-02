Groß Oesingen

Schwer verletzt wurde am Montagvormittag auf Lkw-Fahrer (63) bei einem Unfall auf der B 4 in der Gemarkung Oesingen. Der Mann war mit seinem Lastwagen gegen einen Baum gekracht. Die aus Kartoffeln bestehende Ladung blockierte die Fahrbahn. Die B 4 musste voll gesperrt werden.

Laut Rettungsleitstelle ereignete sich der schwere Unfall kurz nach 11 Uhr. Wie die Polizei inzwischen ermittelt hat, war der 63-jährige Diepholzer zu diesem Zeitpunkt mit seinem Lkw auf der B 4 aus Norden kommend in Fahrtrichtung Gifhorn unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache sei der mit Kartoffeln beladene Lastwagen dann von der Straße abgekommen, in den Seitenraum geraten und schließlich frontal gegen einen Straßenbaum gekracht, so die Polizei.

Große Aufprallwucht

Durch die Wucht des Aufpralls habe der Lkw-Fahrer „mittelschwere Verletzungen“ erlitten. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Zugmaschine wurde bei dem Unfall völlig demoliert. Ein Großteil der Ladung landete im Seitenraum und auch auf der Fahrbahn. Die B 4 musste darum voll gesperrt werden, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Lkw-Unfall auf der B 4 bei Oesingen: Mehrere Ortswehren waren im Einsatz. Ein 63-Jähriger wurde bei dem Crash schwer verletzt. Quelle: Sebastian Preuß

Im Einsatz waren an der Unfallstelle auch 19 Kräfte der Ortsfeuerwehren aus Pollhöfen und Oesingen. Die Wahrenholzer Wehr wurde durch die Leitstelle nachalarmiert. Sie legte vorsorglich eine Ölsperre. Diese sollte verhindern, dass austretender Dieselkraftstoff im Erdreich versickert.

Von Uwe Stadtlich