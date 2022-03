Wittingen

Zu einer Sachbeschädigung an der IGS Wittingen kam es nach Informationen der Polizei am Wochenende. Unbekannte rissen zwischen Freitagnachmittag, 25. Februar, und Montagmorgen, 28. Februar, den Griff der Haupteingangstür der Schule ab. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 an die Polizei Wittingen zu wenden.

Von der AZ-Redaktion