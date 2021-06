Unbekannte brechen in Groß Oesingen Container auf und klauen 128 Pkw-Reifen

Groß Oesingen

In Groß Oesingen kam es am vergangenen Wochenende erneut zu einem Reifendiebstahl, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Von einem Firmengelände an der Friedhofstraße entwendeten bislang Unbekannte 128 eingelagerte Pkw-Reifen aus zwei Hochseecontainern. Diese wurden dafür gewaltsam geöffnet. Für den Abtransport muss laut Polizei ein Fahrzeug mit entsprechendem Laderaum verwendet worden sein. Am Pfingstwochenende waren – ebenfalls in Groß Oesingen – 15 Lkw-Reifen im Wert von 70000 Euro gestohlen worden. Zeugen, die entsprechende Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 zu melden.

Von OTS