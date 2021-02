Unbekannte brechen Fahrkartenautomat in Vorhop auf

Vorhop

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Donnerstag, einen Fahrkartenautomaten auf dem Bahnhofsgelände in Vorhop aufzubrechen – Erfolg hatten sie allerdings nicht. Gegen 0.50 Uhr lief bei der Deutschen Bahn ein Alarm auf. Nur kurze Zeit später trafen die ersten Streifenwagen der Polizei am Ort des Geschehens ein und stellten den aufgebrochenen Fahrscheinautomaten im Bereich des Vorhoper Bahnsteiges fest. Zudem wurden zwei zu Fuß in Richtung Osten flüchtende Personen auf der anderen Seite der Bahngleise beobachtet. Eine Nahbereichsfahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen sowie einem Polizeihubschrauber aus Hannover verlief jedoch erfolglos. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Automat mit Brachialgewalt aufgehebelt worden war. Jedoch konnte er von den Tätern nicht vollständig geöffnet werden, so dass am Ende kein Geld entwendet wurde. Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon (0 53 71) 98 00.

Von der AZ-Redaktion