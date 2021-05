Ummerns Majestät liefert den Schützen kalten Grog und Hedwige

Ummern

Das Schützenfest in Ummern ist abgesagt worden – und fand trotzdem statt. Nicht in der gewohnten Form, aber ganz unter den Tisch fallen lassen wollte die Freie Schützengesellschaft Ummern von 1707 das Fest auch nicht und gestaltete nun schon zum zweiten Mal ein Schützenfest unter Pandemie-Bedingungen.

Eigentlich hätte die Schützengesellschaft gerne Feldgottesdienst gefeiert. Dass der ausfallen musste, lag allerdings nicht an Corona, sondern am Wetter – die Schützen mussten in die Kirche nach Hohne umziehen. Wenigstens bei der Kranzniederlegung blieb es von oben trocken. Schützenoberst Otto Gottschalk betonte die Wichtigkeit, in diesen Pandemiezeiten Traditionen zu bewahren. Er schloss in sein Gedenken auch die verstorbenen Covid-19-Patienten mit ein.

Der König fuhr mit dem Anhänger bei den Schützenschwestern und -Brüdern vor

Hatte es im vergangenen Jahr den beliebten kalten Grog „To Go“ beim König gegeben, so gab es in diesem Jahr einen Grog- und Hedwig-Lieferdienst. Der König Mathias Heilmann und seine Helfer hatten einen Anhänger vorbereitet und mit Birkengrün geschmückt. Damit fuhren sie los, um den Grog aus in Wasser aufgelöstem Zucker mit Rum und gefrorenem Apfelsaft und die Hedwige – das sind Rosinenbrötchen – den Schützenschwestern und Schützenbrüdern frei Haus zu liefern. Ein Service, der bei allen auf Begeisterung stieß.

Und so hatte die Schützengesellschaft unter Beweis gestellt, dass sie sich selber als erstes an ihr Motto hält: „Altes erhalte, Neues gestalte“. Trotzdem hoffen alle, dass im nächsten Jahr wieder ein richtiges Schützenfest gefeiert werden kann.

