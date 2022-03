Ummern

Trotz der Corona-Krise, die die Freiwillige Feuerwehr Ummern auch im Jahr 2021 in ihren kameradschaftlichen Aktivitäten erheblich einschränkte, konnte die Wehr einige neue aktive Einsatzkräfte hinzu gewinnen, wie Ortsbrandmeister Heiko Schölzel während der Jahreshauptversammlung berichtete. Er zeigte sich mit dem Verlauf des Pandemiejahres trotz allem zufrieden.

Diskussionen kamen zum geplanten Anbau am Feuerwehrhaus auf für neue Umkleideräume, Duschen, Toiletten und Lagerräume. Hierbei kristallisierte sich die Meinung heraus, dass ein Anbau wenig sinnvoll sei, da er den Platz der neu zu errichtenden Krippe an der DRK-Kita noch mehr einenge. Außerdem sei für die gesetzlich vorgeschriebenen Parkplätze der Einsatzkräfte am Feuerwehrhaus erneut keine Möglichkeit geschaffen, sagte der Ortsbrandmeister. Die Wehr sieht in einem Neubau die bessere Variante. Diese Einschätzung der Meinungen wurden sowohl vom stellvertretenden Samtgemeindebürgermeister Siegfried Weiß als auch vom stellvertretenden Gemeindebrandmeister Olaf Seidel zur Kenntnis genommen und sollen den entsprechenden Gremien in der Samtgemeinde vorgetragen werden.

2790,3 Ausbildungs-, Fortbildungs- und Einsatzstunden

Zurzeit gehören der Wehr 58 aktive Kameraden an, davon zehn Frauen. Dazu kommen 18 Mitglieder der Altersabteilung, 99 fördernde Mitglieder und 15 Kinder der Jugendfeuerwehr, berichtete Schölzel. Zudem zählte der Ortsbrandmeister drei Brandeinsätze, acht technische Hilfeleistungen, zwei Fehlalarme und eine Übung auf, insgesamt habe die Wehr „bei nicht übermäßigem Einsatz“ 2790,3 Ausbildungs-, Fortbildungs- und Einsatzstunden geleistet.

Einzelberichtete kamen von den Gruppenführern Mirko Leyh (1.Gruppe) und Martin Schölzel (3.Gruppe) sowie von der Jugendfeuerwehrwartin Lina Remme. Rechnungsführer Frank Winter stellte transparent das Zahlenwerk vor und ließ keine Fragen offen, sodass aufgrund der Kassenprüfung dem gesamten Kommando einstimmige Entlastung erteilt wurde.

Alle Wahlen erfolgten einstimmig

Bei den Wahlen wurden die Kommandomitglieder Margret Rühling (Schriftführerin), Frank Winter (Rechnungsführer), Jürgen Olfermann (Stellv. Rechnungsführer), Sebastian Rühling (Gerätewart), Domenik Alms (Stellvertretender Gerätewart) und Hannes Mayer-Brandt (Atemschutzbeauftragter) in ihren Ämtern bestätigt. Neu ins Kommando wurden Patrick Churchrman (Stellvertretender Atemschutzbeauftragter) und Thomas Krebstekies (Sicherheitsbeauftragter) gewählt. Auch diese Wahl erfolgte einstimmig.

Befördert wurden Rainer Kahle zum Oberfeuerwehrmann sowie Domenik und Antonia Alms zum Hauptfeuerwehrmann beziehungsweise zur Hauptfeuerwehrfrau. Geehrt wurden für 40 Jahre aktiven Dienst Uwe Busse und Uwe Drangmeister. Und Siegfried Schultz wurde für seine 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Ummern mit Urkunde und Ehrenabzeichen des Niedersächsischen Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet.

Von Hans-Jürgen Ollech