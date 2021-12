Ummern plant zwei weitere Baugebiete

Ummern

Auf die Gemeinde Ummern kommen in nächster Zukunft zahlreiche Vorhaben zu. Dazu gehört auch die Ausweisung neuer Baugebiete, um die es während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates ging.

Da mit der Ausweisung des Baugebietes Brenzelfeld II der Bedarf an Bauplätzen nicht gedeckt werden konnte, beabsichtigt die Gemeinde, weiteres Bauland auszuweisen. So beschloss der Rat einstimmig die Beplanung des derzeitigen Ackers westlich des Gifhorner Wegs mit der Bezeichnung „Auf dem Moorkampe“ in einer Größenordnung von 4,7 Hektar, die zurzeit noch bewirtschaftet werden. Der Flächennutzungsplan soll nun geändert sowie ein Bebauungsplan aufgestellt werden, so der einhellige Beschluss. Für das Bauleitverfahren werden dafür im Haushalt 2022 insgesamt 46 000 Euro eingestellt.

Ein Hektar steht im Hohenfelde zur Verfügung

Ebenfalls soll nach dem Willen des Rates ein einreihiger Baustreifen „Im Hohenfelde“ am Steinberg mit nördlichem Fußweg parallel zur L284 beplant werden. Dabei handelt es sich um eine Fläche von derzeit einem Hektar Ackerland zwischen der Zufahrt zum Friedhof und den Flächen „Hinter den Eichen“. Für das Bauleitverfahren sollen im Haushalt 2022 insgesamt 20 000 Euro eingestellt werden, so der Beschluss.

Für die neue Straße im Baugebiet Brenzelfeld II musste ein Name gefunden werden. In der Diskussion standen die Vorschläge „Auf dem Felde“ und „Herzogsring“. Nach kurzer Aussprache fiel die Entscheidung einstimmig für „Auf dem Felde“, damit ist die öffentliche Gemeindestraße offiziell gewidmet.

Rat beschließt Einmalzahlung von 600 Euro für digitale Endgeräte

Ebenfalls einstimmig beschloss der Rat die neue Entschädigungssatzung. So wird es unter anderem wegen der digitalen Ratsarbeit für die Ratsmitglieder eine Einmalzahlung in Höhe von 600 Euro geben, um sich die entsprechenden Endgeräte beschaffen zu können. Wer als Ratsmitglied in einem weiteren Gremium wie zum Beispiel im Samtgemeinderat oder im Kreistag sitzt, bekommt nur eine Zuwendung in Höhe von 300 Euro. Ferner wurden die Sitzungsgelder von 25 auf 30 Euro angehoben. Außerdem stimmte das Gremium einer überplanmäßigen Ausgabe für die Straßenentwässerungsanteile und Verwaltungskosten des Wasserverbandes in Höhe von 1200 Euro zu.

Bürgermeisterin Mirijam Müller dankte Jürgen Laue jun. für die Stiftung der großen Tanne am Gemeindezentrum und Walter Meyer für die Installation der Weihnachtsbeleuchtung an den Ortsstraßen. Aus corona-pandemischen Gründen musste der Weihnachtsmarkt auch dieses Jahr abgesagt werden, wie Müller bedauerte.

Von Hans-Jürgen Ollech