Wesendorf/Ummern

Gleich zwei Einsätze gab es für die Feuerwehr am Samstagabend in der Samtgemeinde Wesendorf: Nach einer technischen Hilfeleistung in einem Wesendorfer Gewerbebetrieb kam es in Ummern nach einer Verpuffung zu einem Wohnungsbrand, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Zunächst wurde die Ortsfeuerwehr Wesendorf gegen 17.40 Uhr von Mitarbeitern eines Betriebs in der Celler Straße alarmiert, weil sie eindringenden Schnee und Wasser durch die Zwischendecke in den Verkaufsraum bemerkt hatten und ein unter der Schneelast einzustürzendes Dach vermuteten. „Vor Ort erkundeten Feuerwehrleute um Ortsbrandmeister Florian Schilling die Situation in der Zwischendecke des Verkaufsraums sowie parallel mit Steckleitern am Dach“, so Wesendorfs Gemeindebrandmeister Torsten Winter.

Schmelzwasser konnte nicht ablaufen

Es sei festgestellt worden, dass Schmelzwasser an einer Stelle, an der zwei Dachflächen aufeinander trafen, nicht über die Regenrinne ablaufen konnte und dadurch in das Dach und den Verkaufsraum floss. „Eine Einsturzgefahr konnte nicht festgestellt werden“, erklärt Winter. Mitarbeiter hätten sich anschließend um Abhilfe bei dem Wasserproblem bemüht. Die Ortsfeuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 16 Kräften knapp eine Stunde im Einsatz.

Quasi im Anschluss, um 18.47 Uhr, wurde dann die Löscheinheit West, bestehend aus den Wehren Ummern, Pollhöfen und Groß Oesingen wegen eines Wohnungsbrandes in der Straße Moordamm in Ummern alarmiert. Dort war es im Wohnzimmer einer Bungalow-Doppelhaushälfte zu einer Verpuffung gekommen, als eine 70-jährige Frau in einen Kamin Flüssigbrennstoff nachfüllte, wie die Polizei mitteilt. Dabei entzündete sich nebenstehendes Mobiliar.

Bewohner löschten das Feuer selbst

Die Frau erlitt schwere Brandverletzungen an Armen und Beinen und atmete ebenso wie ihr 60-jähriger Lebensgefährte giftige Rauchgase ein. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits durch die Bewohner gelöscht worden. Die Ortswehr Ummern um Ortsbrandmeister Rainer Busse betreute und versorgte die Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, kontrollierte den Brandbereich mittels Wärmebildkamera und führte im Anschluss eine Überdruckbelüftung der Wohnung durch.

Beide Verletzte wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren sieben Fahrzeuge der Feuerwehr mit 41 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie zwei Fahrzeuge der Polizei.

Von Jörg Rohlfs