Die Landfrauen Ummern/Hohne haben sich wieder etwas Neues einfallen lassen, um ihren Mitgliedern in dieser schwierigen Corona-Zeit eine Freude zu bereiten. Nachdem der Vorstand schon in der Advents- und Weihnachtszeit in einer Bastel- und Backaktion aktiv geworden war, damit jedes der fast 350 Mitglieder des Vereins ein Präsent erhielt, gibt es jetzt zu Ostern eine weitere Aktion, die „gelbe Tüte“.

Für jedes der Mitglieder wurde eine gelbe Tüte gestaltet, mit einem Frühlingsgruß und einer österlichen Bastelei geschmückt und gefüllt. Darin fand sich neben einem persönlichen Anschreiben der 1. Präsidentin Dorothee Salig, einem weiteren Ostergruß und Sonnenblumensamen, an denen sich alle nach dem Aussäen und Aufgehen der gelben Blüten dann erfreuen können – und gleichzeitig einen Beitrag für die Umwelt leisten – eine Geschichte: „Die gelbe Tüte“.

In der Geschichte geht es um schmerzliche und positive Erinnerungen

Die Geschichte handelt von einem traurigen Mann auf einer Parkbank, der darüber nachdenkt, was in seinem Leben alles schief geht. Ein kleines Mädchen setzt sich zu ihm und fragt, wo er denn seine gelbe Tüte habe – eine Tüte voller Erinnerungen an Sonnentage, glückliche Stunden, Lachen und Freude. Statt einer solchen Tüte hat der Mann aber nur eine schwarze Tüte mit Alpträumen, Unglücken, Schmerz und Leid.

„Diese Geschichte legt uns nicht nur das Bewältigen der aktuellen Lage, sondern auch das Umgehen von schwierigen Situationen generell mit kindlicher Unbeschwertheit ans Herz“, stellt Anne-Christine Trumann vom Landfrauenverein fest: „Nicht durch die ,schwarze Brille’, sondern durch die ,gelbe Brille’ sehen, nicht allem Belastenden und Dunklen einen Raum geben, sondern die frischen und erfreulichen Dinge in den Vordergrund stellen.“ Daran sollen auch die Sonnenblumensamen und die später in strahlendem Gelb blühenden Blumen erinnern.

Die Freude bei den Empfängerinnen „war wieder riesengroß“

Zum Palmsonntag wurden diese „gelben Tüten“ von den Ortsvorsteherinnen an alle Mitglieder verteilt, „in der Hoffnung darauf, dass die Empfängerinnen ihre Tüten dann weiter füllen mit viel Erfreulichem und Positivem und kein Raum bleibt für Belastendes“, so Anne-Christine Trumann. „Und die Freude über diese Aufmerksamkeit auf Seiten der Landfrauen war wieder riesengroß!“

Die Aktion „Be(e) hopeful“ soll die Landfrauen in dieser schwierigen Zeit etwas hoffnungsvoll stimmen und zeigen, dass der Verein im Hintergrund weiterhin für seine Mitglieder aktiv ist und an sie denkt, wenngleich das vorgesehene Programm derzeit nicht umgesetzt werden kann und auch für die nähere Zukunft nur eine kurzfristige Planung je nach Situation möglich ist.

