In 90 Metern Höhe steckten am späten Montagnachmittag vier Personen im Aufzug des Fernsehturms bei Ummern fest. Wie Gemeindebrandmeister Torsten Winter mitteilte, wartete am Fuß des Turms eine fünfte Person auf den Aufzug – sie alarmierte auch die Feuerwehreinsatzleitstelle.

Erst der Rüstwagen aus Wahrenholz hatte das nötige Gerät an Bord

120 Meter hoch ist der Turm der Deutschen Funkturm GmbH und weithin sichtbar. Um 16.50 Uhr lief die Alarmierung bei der Feuerwehr in Ummern auf, doch die stellte schnell fest, dass sich mit den üblichen Maßnahmen nichts machen ließ, um die Türen des Fahrstuhls zu öffnen. Auch der parallel alarmierte Wartungsdienst war machtlos. Deshalb wurde der Rüstwagen der Ortsfeuerwehr Wahrenholz nachalarmiert, um mit technischem Gerät zu helfen. Die Aufzugstür musste an den Scharnieren demontiert werden. Rund 70 Minuten mussten die eingeschlossenen Personen in luftiger Höhe ausharren, bis sie befreit wurden.

Über eine schmale Treppe zu Fuß nach oben

„Den Befreiten ging es den Umständen entsprechend gut“, teilte Gemeindebrandmeister Torsten Winter mit. Sie hätten nach kurzer Pause ihr Vorhaben im Turm fortgesetzt. „Das Besondere an diesem Einsatz war der Umstand der Einsatzhöhe. Alle notwendigen Materialien und Personen gelangten nur über eine schmale Treppe im Turm auf die Arbeitshöhe von 90 Metern“, so Winter weiter. Außer der Feuerwehr und dem Wartungsdienst war ein Fahrzeug der Polizei mit vor Ort.

