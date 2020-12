252 000 Euro will Ummerns Bau-, Umwelt- und Wegeausschuss in die Vermarktung des Baugebiets Brenzelfeld II investieren, darüber hinaus 73 500 in die Sanierung von Gehwegen und Straßen. Und 20 000 Euro für den Umzug eines Spielplatzes. Für den gibt es Gründe – die auch wieder Geld kosten.