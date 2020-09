Ummern

5.30 Uhr – Antreten zur Frühschicht: Der Landtagsabgeordnete Tobias Heilmann hatte sich zum Praktikum bei den örtlichen Müllentsorgern von Remondis angemeldet, um sie bei der Sammlung der gelben Wertstoffsäcke in Ummern zu unterstützen. „Für mich ein Heimspiel“, lacht der SPD-Politiker, „da kenne ich ja jede Straße.“ Dahinter steckte allerdings ein ernsthaftes Anliegen: „Mir geht es darum, den Arbeitsalltag der Beschäftigten im Entsorgungswesen kennenzulernen und von ihnen aus erster Hand zu erfahren, welche Probleme es möglicherweise gibt oder was verbessert werden könnte.“ Und um einen Einblick zu bekommen, begleitete Heilmann die Schicht einen ganzen Tag und packte mit an.

Bei aller Monotonie ist permanent Konzentration erforderlich

Praktikum für einen Tag: Tobias Heilmann entsorgt Gelbe Säcke. Quelle: SPD Büro Heilmann

Was nach monotoner Arbeit klinge, erfordere höchste Konzentration, berichtet Heilmann. „Du musst auch nach dem 100. Gelben Sack noch dran denken, auf den Verkehr zu achten“, warnt ihn der Fahrer. Schnell sei man nur auf den nächsten Sammelpunkt fixiert, „und dann übersiehst du das Fahrrad, das plötzlich auftaucht.“ Kaum steht das Fahrzeug, schnappen sich die Männer die nächsten Säcke. Der geübte Mitarbeiter schafft es, mehrere davon gleichzeitig zu packen. Bei dem Versuch, es ihm gleichzutun, verheddert sich Heilmann, und der ansonsten flüssige Ablauf gerät ins Stocken. „Um das zu schaffen, brauchst du ein paar Wochen Übung“, lacht der Mitarbeiter und springt wieder auf sein Trittbrett.

Die Sicherheitskleidung wird bei Wind und Wetter getragen. Der Asphalt wird mit jeder Stunde heißer und gibt diese Hitze voll ab im Sommer. Schatten gibt es kaum. Trotz der Hitze arbeiten die Müllentsorger der Sicherheit wegen in langen Hosen. Der Schweiß läuft durchs Gesicht und den Rücken hinunter.

Den Muskelkater hat sich der Praktikant für einen Tag verdient

Der Praktikant für einen Tag ist schnell überzeugt, dass dieser Job anstrengend ist, und nimmt viele Eindrücke und Ideen mit. „Vielleicht lässt sich der ein oder andere Verbesserungsvorschlag ja umsetzen“, hofft Heilmann, der auch Mitglied im Kreistag ist. Um halb vier ist schließlich Schluss: „Jetzt fahren wir nochmal den Wagen leeren und dann geht es zurück. Morgen wird es sicherlich Muskelkater geben – aber den habe ich mir redlich verdient“, erklärt Heilmann abschließend.

Von der AZ-Redaktion