Rat beschließt Sanierung des Schießheims

Ummern

Für die Gemeinde Ummern kann das Jahr anlaufe – zahlreiche Vorhaben wurden während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates auf den Weg gebracht. Der dickste Brocken dabei: Das Schießheim soll saniert werden für geschätzte 480 000 Euro.

Neues Dach, barrierefreie Toiletten

Bisher waren im Haushalt 465 000 Euro eingeplant. Der ständige Verwaltungsvertreter und Erster Samtgemeinderat Marc Bludau führte hierzu aus, dass die geschätzten Haushaltsmittel aber nicht ausreichen und die Kosten etwa bei 480 000 Euro liegen dürften. Ein Planungsbüro aus Hambühren soll nun die entsprechenden Maßnahmen ermitteln, neben einem neuen Dach muss auch eine barrierefreie Toilettenanlage eingebaut werden. Es ist beabsichtigt, Fördermittel über das Leader-Programm zu beantragen, die eine finanzielle Entlastung von 125 000 Euro bringen würden, sagte Bludau. Die Verwaltung beabsichtigt, weitere Fördertöpfe wie unter anderem das Dorferneuerungsprogramm auszuloten, um eventuell eine Förderung von rund 73 Prozent zu erreichen. Ferner werden seitens der Kyffhäuser-Kameradschaft Eigenleistungen erbracht. Der Beschluss zur Auftragsvergabe an das Planungsbüro und die Beantragung von Fördermitteln fiel einstimmig.

Defibrillator für das Gemeinschaftshaus

Die Freiwillige Feuerwehr Pollhöfen sorgte für die Installation eines Defibrillators im Feuerwehrhaus beziehungsweise Gemeinschaftshaus, der 1248,31 Euro kostete, berichtete Ratsherr Holger Tietje. Dieses Gerät soll nach dem Willen des Rates mit 378,31 Euro gefördert werden. Der Beschluss dazu fiel einstimmig.

Steuererhöhungen sind nicht geplant

Auch einstimmig beschloss der Rat den Haushalt sowie die Haushaltssatzung 2020. Steuererhöhungen sind nicht geplant. Das Defizit im Ergebnishaushalt von 117 000 Euro sowie im Finanzhaushalt in etwa gleicher Höhe kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Bei den Investitionen stehen in diesem Jahr die Sanierung von Wirtschaftswegen (100 000 Euro), die Erweiterung von Parkflächen am Gemeindezentrum (20 000 Euro), die Erschließung des Baugebietes Brenzelfeld II (28 000 Euro) sowie die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen (20 000 Euro) auf der Agenda.

Von Hans-Jürgen Ollech