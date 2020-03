Förderantrag fürs Schießheim in Ummern

Ummern

Die Lokale Aktionsgruppe Isenhagener Land (Leader) traf sich in der Lübener Tenne zu ihrer ersten Sitzung des Jahres, um über die Förderung eines regionalen Projektes aus dem europäischen Leader-Programm zu entscheiden. Der Projektträger kann nun den nächsten Schritt gehen und beim Landkreis Gifhorn sowie beim Amt für regionale Landesentwicklung die Unterlagen zur förderrechtlichen Bewilligung einreichen.

Ein Projekt aus der Samtgemeinde Wesendorf stand auf der Tagesordnung. Die Gemeinde Ummern plant eine Sanierung und barrierefreie Umgestaltung des ihr gehörenden Schießheimes der Kyffhäuser Kameradschaft. Alleine durch die Erneuerung des Daches, so erläuterte die Bürgermeisterin Mirijam Müller, erhofft sich die Gemeinde eine Einsparung des Energieverbrauches von bis zu 40 Prozent. Der Gemeinderat hat die Baumaßnahmen bereits beschlossen, vorbehaltlich der Förderzusage.

Die Pläne der Gemeinde

Um die Begegnungsstätte fit für die Zukunft zu machen, plant die Gemeinde außerdem, das Gebäude durch Haupt- und Seiteneingang barrierefrei zugänglich zu machen. Auch die Sanitäranlagen sollen barrierefrei ausgestaltet werden. Die Gemeinde plant – vorbehaltlich der Bewilligung durch die Bewilligungsbehörde – bald mit der Umsetzung des auf 480 000 Euro Kosten geschätzten Projektes zu beginnen, die Fördersumme könnte bis zu 125 000 Euro betragen.

Neues Layout

Zudem einigte sich die Lokale Aktionsgruppe auf ein Layout für ihre künftige Internetpräsenz. Und für eine bessere Außendarstellung hat sich die Region auch ein neues Logo erstellen lassen.

Ideen gefragt

Die Lokale Aktionsgruppe freut sich auch in Zukunft über interessante Projektideen, besonders aus den Themenfeldern „Alltagsunterstützung anbieten“ und „Ortsmitten stärken“. Interessierte erhalten nähere Informationen zur Leader-Förderung auf der Internetseite der Lokalen Aktionsgruppe unter www.gifhorn.de/wirtschaft-und-wohnen/leader-region, außerdem in der Geschäftsstelle, c/o Landkreis Gifhorn, Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn, Regionalmanager Thomas Wette, Tel. 05371-82410, E-Mail: thomas.wette@gifhorn.de.

Von der Redaktion