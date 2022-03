Wahrenholz

Mehrere Hundert Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wahrenholz und Umgebung waren dem Aufruf der Gemeinde zu einer Kundgebung auf dem Schützenplatz für Toleranz und Frieden und gegen Putins Überfall auf die Ukraine gefolgt. In den Tagen zuvor hatte es im Dorf Plakate mit dem Aufdruck „Russen raus“ gegeben. „Wir sind hier zusammengekommen, um miteinander für den Frieden und gegen Krieg und Gewalt einzutreten, und werden keine Diskriminierung von Mitbürgerinnen und Mitbürgern in unserer Gemeinde dulden“, sagte Bürgermeister Herbert Pieper.

„Die Gemeinde Wahrenholz steht für Toleranz und Miteinander gegenüber allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern“, rief Pieper den Kundgebungsteilnehmern zu. Er verurteilte die Plakate auf das Schärfste und betonte, „dass wir hier und heute für ein friedliches Miteinander stehen“.

Kundgebung für Frieden und Toleranz: Der Wahrenholzer Bürgermeister hatte eingeladen. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

In Kasachstan wurde sie immer abfällig „die Deutsche“ genannt

„Ich danke euch von Herzen für euer Kommen“, sagte Helene Raile, die als 19-Jährige mit ihren Eltern als Aussiedlerin 1990 nach Deutschland gekommen war und seit 27 Jahren mit ihrer Familie in Wahrenholz lebt. Ihre zwei Kinder seien hier geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen, betonte Reihle, die 20 Jahre in der Bäckerei Meyer arbeitete und auch fünf Jahre dem Gemeinderat Wahrenholz angehörte.

Raile erinnerte, dass die familiären Wurzeln ihrer Vorfahren in Deutschland liegen, und berichtete, dass sie als Kind in Kasachstan immer nur „die Deutsche“ genannt worden sei. Dort sei Deutsch gesprochen worden. „Wir wurden aber auch ,Faschisten’ genannt, mussten um Anerkennung kämpfen und viele Nachteile einstecken.“

„Wie kann das sein, hier in Wahrenholz?“

Nun werde sie in Deutschland als „Russin“ bezeichnet und müsse erfahren, „dass wir hier plötzlich nicht mehr gewünscht sind und ,Russen raus’ lesen müssen. Ich bin sprachlos. Wie kann das sein, hier in Wahrenholz?“ Sie verwies nicht nur auf die rassistischen Schilder, sondern berichtete auch, dass einige Mitbürger sogar Drohbriefe bekommen hätten. Das sei „zutiefst verletzend, nicht fair und sehr beunruhigend“, rief Raile den Menschen zu.

Auch Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze sprach von Unfassbarem, was da in Wahrenholz passiert sei, erinnerte an den schrecklichen Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine und zog Parallelen zur deutschen Geschichte und dem Zweiten Weltkrieg. „Niemand hat das Recht, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen“, sagte Schulze und ergänzte, dass er sich für die rassistischen Plakate in Wahrenholz schäme.

Die Stärke ist eine intakte Dorfgemeinschaft

Für Frieden und Toleranz: Kundgebung in Wahrenholz. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Von Solidarität und Miteinander, von Mitgefühl und Anteilnahme sprachen auch die Ratsfrauen Marion Weseloh und Marie Evers. Ihr Appell lautete: „Wir wollen zeigen, dass unsere Stärke hier in Wahrenholz eine intakte Dorfgemeinschaft ist, die für ein friedliches Miteinander steht und von gegenseitiger Hilfe und Unterstützung geprägt wird! Wir müssen zusammenhalten für den Frieden“, so die Botschaft der beiden Ratsfrauen.

Landwirt Helmut Evers sprach von einer besonderen Willkommenskultur in Wahrenholz, da schon nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viele Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten aufgenommen worden sind und hier eine neue Heimat gefunden haben. Und das gab es auch mit den Aussiedlern in den 1990-Jahren bei gemeinsamen Grillabenden, an denen gesungen und getanzt wurde und die Menschen integriert waren. Mit dem Friedenslied „Dona Nobis Pacem“, angestimmt von Rüdiger Vopel, und der Nationalhymne endete die Kundgebung.

Von Hans-Jürgen Ollech