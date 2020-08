Wittingen

„Typisch Frau?!“: So heißt das Musik-Comedy-Programm, das Sonja Gründemann am Sonntag, 23. August, 17 Uhr, in Wittingen serviert. Unter dem Motto „Die Kultur geht an die frische Luft“ findet ihr Auftritt in Corona-Zeiten auf der Terrasse der Wittinger Stadthalle statt.

Täglich grüßt der Alltag: Kind & Karriere, Business & die persönliche Bühne. Wie viele Rollen verträgt eine Frau, bevor sie wahnsinnig wird? – Auf diese Fragen will Gründemann in ihrem Programm humorvoll eine Antwort geben. Das Kind möchte spielen, der Partner will nicht nur Papa sein, die Familie kommt zu Besuch, die Putzfrau hat einen anderen Job angenommen, die beste Freundin möchte einen Rat und die schwangeren Muttis fragen ständig, ob denn nun noch ein zweites Kind geplant ist.

Gründemann jongliert amüsant durch den Alltag

Sonja Gründemann jongliert amüsant durch den Alltag: Kind, Job, Yoga, Zumba, Auszeit, Kampf gegen die Schwerkraft, Altersanzeichen und dann die Frage, ob das der Mann ist, mit dem sie den Rest des Lebens verbringen möchte…? – Die Hamburger Sängerin und Schauspielerin Sonja Gründemann – sie stammt aus dem Kreis Gifhorn – stolpert mit Humor und Musik quer durch die Sinnfragen der Frau um die 40, ein Stepptanz zwischen Erinnerung und dem knallharten Alltagswahnsinn. Dabei wird sie von Markus Schell am Klavier begleitet.

Es gelten strenge Corona-Spielregeln

Wittingens Kulturverein, der den Gründemann-Auftritt im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „KulturPünktchen“ präsentiert, weist darauf hin, dass wegen Corona strenge Hygiene-Spielregeln gelten. Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht, darf aber auf den Sitzplätzen abgenommen werden. Die Karten sind limitiert und kosten für Erwachsene 15 Euro und für Schüler acht Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Tabakwaren Heine in Wittingen. Einlass für die Veranstaltung ist bereits um 16 Uhr. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Stadthalle statt.

Von Uwe Stadtlich