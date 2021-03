Trotz leerer Kassen hält Schönewörde an Zuschüssen für Vereine fest

Schönewörde

Bei seiner Online-Sitzung beschloss der Rat der Gemeinde Schönewörde am Montagabend den Haushaltsplan für 2021 einstimmig. Zuvor hatte sich Samtgemeinde-Kämmerer Philipp Dreyer zugeschaltet und dem Rat noch einmal den Haushalt erläutert. Dabei machte er darauf aufmerksam, dass der Haushalt 2021 nicht ausgeglichen sei – es sehe in Schönewörde nicht sonderlich rosig aus, da im Ergebnishaushalt ein Defizit von 78 200 Euro und im Finanzhaushalt ein Defizit von 72 800 Euro zu verzeichnen sei.

Das Investitionsprogramm der Gemeinde umfasst 623 300 Euro. Hierzu gehört unter anderem die Erschließung des Baugebiets Querkamp II für elf Bauplätze sowie der Umbau der Bushaltestelle Dorfstraße. Auch der Endausbau im Querkamp II sowie die Unterhaltung der ehemaligen Kreisstraße 6 kosten Geld, Dreyer rechnete mit 233 000 Euro.

351 Haushalte müssen sich für schnelles Internet mit Giffinet entscheiden

Einstimmig votierte der Rat für den Vertrag zum Breitbandausbau mit Net Service, die Gesellschaft baut das Glasfasernetz für die Landkreismarke Giffinet. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich mindestens 60 Prozent der Haushalte für einen Anschluss über Giffinet entscheiden, machte Bürgermeister Gerald Flohr (CDU) noch einmal deutlich und betonte, dass ohne ein starkes Online-Netzwerk die Chance für ein schnelles Internet im Ort schwindet. Immerhin betrifft die 60-Prozent-Quote in Schönewörde 351 Haushalte, die man dafür gewinnen müsse, so der Bürgermeister.

Ausführlich diskutierte der Rat die freiwilligen Leistungen an die Vereine, die im Haushalt mit 3 500 Euro angesetzt sind. Ratsherr Harald Errerd (FWS) beantragte eine Aufstockung auf 5 000 Euro, da die Vereine ein besonderes Aushängeschild für die Gemeinde darstellen und demnach auch gefördert werden sollten. Der Bürgermeister widersprach Errerd mit dem Hinweis, dass die Vereine zusätzlich zu ihrem Zuschuss alle Räumlichkeiten der Gemeinde kostenfrei nutzen können.

Die Vereine sollen Anträge für einen Zuschuss der Gemeinde stellen

Norbert Weidl (CDU) brachte die Ölfirma Vermilion ins Gespräch und machte darauf aufmerksam, dass die Vereine auch dort Spenden beantragen können. Und Nikolas Müller (SPD) plädierte dafür, dass der TSV für seine vielen Aktivitäten 2 500 Euro bekommen und die anderen 1 000 Euro für den Schützenverein und den Kiebitzchor eingeplant werden sollten. Schließlich einigte sich der Rat darauf, den bisherigen Betrag in Höhe von 3 500 Euro so im Haushalt stehen zu lassen und die Mittel nach Antragstellung durch die Vereine zu vergeben. Mit den Anträgen soll sich noch einmal der Rat befassen. Bei sechs Ja und zwei Nein passierte der Beschluss den Rat.

Ferner beschloss der Rat eine komplette Umstrukturierung des Friedhofes und die Vergabe zum Ausbau der Straße Heidberg sowie den Ausbau der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus der Straße Heidberg.

Neue DRK-Kita Schönewörde: Sandra Kausch, René Weber und Gerald Flohr gewährten einen Einblick in die Einrichtung. Quelle: Thorsten Behrens

Flohr lobte die gute Arbeit der Bürger bei der Bewältigung der Schneemassen während des Wintereinbruchs und berichtete, dass in der Kita mittlerweile schon 21 Kinder betreut werden. Nach nur fünf Monaten habe sich das Innere und Äußere der alten Schule völlig verändert, sagte Flohr. Zudem wies er auf die Aktion des Landkreises „Natürlich wild“ hin, über die auch der Gemeinde Schönewörde auf Antrag 21 Obstbäume geliefert wurden. Diese sollen am Samstag, 20. März, an der Lindenstraße gepflanzt werden.

Von Hans-Jürgen Ollech