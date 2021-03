Samtgemeinde Wesendorf

Die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Gifhorn leisten Beachtliches – auch in Corona-Zeiten. Während der Pandemie allerdings werden nicht nur die Einsätze wegen der Hygiene-Vorgaben erschwert, sondern auch der Übungsbetrieb. Dass er trotzdem einsatzbereit ist, hat jetzt der ABC-Zug Nord bewiesen – in eben einer solchen Übung.

Die Atemschutzgeräteträger des Fachzuges ABC-Nord, bestehend aus den Wehren Wahrenholz, Wesendorf und Pollhöfen, mussten in den letzten Tagen ihre Fähigkeiten nachweisen. 36 Mitglieder hat der Fachzug, 26 Kameradinnen und Kameraden haben an den Übungen teilgenommen.

Die Übungsdurchgänge wurden auf mehrere Tage aufgeteilt

Gerade unter den derzeitigen Bedingungen keine leichte Aufgabe. Im Vorfeld wurde durch das Ausbilderteam um Zugführer Jens Goldenbogen aus Wahrenholz und seinen Stellvertreter Thorsten Bergmann aus Pollhöfen ein Hygienekonzept erstellt, das die Durchführung umsetzbar machte. Auf mehrere Tage verteilte Durchgänge mit minimaler Personenzahl und unter Berücksichtigung der Abstandsregeln – so konnte die Ausbildung erfolgreich absolviert werden.

Der Fokus der Übung lag auf den CSA-Trägern, das heißt bei den Atemschutzgeräteträgern, die geschützt durch den Chemiekalienschutzanzug (CSA) Arbeiten durchführen mussten. Übungsinhalte waren das korrekte Anlegen der Anzüge inklusive der Kommunikationsgeräte, leichte handwerkliche Tätigkeiten unter den erschwerten Bedingungen sowie die Kommunikation unter den Trägern. Dieses musste unter der Beobachtung der begrenzten Einsatzzeit durch den Luftvorrat in den Atemschutzflaschen geschehen – die maximale Einsatzzeit beträgt 20 Minuten je nach Belastung.

Trotz fehlender Übungen in 2020 auf einem guten Ausbildungsstand

„Für alle Beteiligten eine neue Herausforderung, die erfolgreich absolviert wurde. Trotz des Aussetzens des Übungsbetriebes in 2020 sind die Kameradinnen und Kameraden auf einem guten Ausbildungsstand“, hieß es von den Organisatoren am Ende der Übungen. Die Vollschutzanzüge wurden umgehend durch die Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Gifhorn gereinigt und standen danach für die nächsten Übungsdurchgänge zur Verfügung.

Der ABC-Zug Nord verfügt übrigens über einen Einsatzleitwagen (ELW1), einen Rüstwagen (RW), einen Gerätewagen Gefahrgut (GW-G), ein Tanklöschfahrzeug (TLF), ein Löschgruppenfahrzeug (LF) sowie ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF). Auf dem Gerätewagen Gefahrgut befindet sich spezielles Material wie Vollschutzanzüge, Spezialpumpen, Auffangbehältnisse, Messgeräte sowie Abdichtmaterial.

Im Landkreis Gifhorn gibt es insgesamt drei ABC-Züge

Das Einzugsgebiet des Zuges Nord betrifft in erster Linie die Samtgemeinden Wesendorf und Hankensbüttel sowie Teilbereiche der Stadt Wittingen und der Gemeinde Sassenburg. Im Landkreis Gifhorn sind drei Fachzüge ABC (in Gifhorn, Brome, Wahrenholz) aufgestellt, die sich bei Bedarf ergänzen. Sobald ein Schadensereignis die Möglichkeiten der örtlichen Einsatzkräfte übersteigt, wird der entsprechende Fachzug alarmiert. In bestimmten Situationen, beispielsweise Austritt von Gefahrstoffen, wird er sofort alarmiert.

Von Thorsten Behrens