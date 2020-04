Trotz Corona-Krise: Otter-Zentrum hofft auf baldige Eröffnung

Hankensbüttel

Das Otter-Zentrum in Hankensbüttel hofft darauf, ab dem 4. Mai wieder öffnen zu dürfen. Möglich wäre es, meint Geschäftsführer Dr. Oskar Kölsch. Und notwendig auch, wie ein Blick auf die Finanzen verrät.

Pro Woche fehlen dem Otter-Zentrum, das seit dem 17. März geschlossen hat, derzeit etwa 25 000 Euro. Eben diese Summe ist seitdem durch Spenden über ein Online-Portal zusammengekommen, weitere Spenden kamen von Firmen oder Privatleuten. „Das gleicht den Verlust aber nicht aus“, sagt Dr. Kölsch. Und gerade jetzt nach der Winterpause seien eigentlich wichtige Wochen, um Einnahmen zu generieren. Pro Jahr verzeichnet das Otter-Zentrum etwa 80 000 Besucher. An guten Tagen befinden sich etwa 500 Menschen gleichzeitig auf dem Gelände.

Kurzarbeit kaum möglich

Die laufenden Kosten sind im Otter-Zentrum kaum zu reduzieren. Die Tiere brauchen weiter ihr Futter, etwa 30 Kilogramm am Tag. Und die Tierpfleger in Kurzarbeit zu schicken, ist auch nicht möglich, denn ihre Arbeitskraft wird weiter benötigt. „Als Verein haben wir zudem kaum Chancen auf Hilfe durch öffentliche Gelder“, berichtet Kölsch. Anders ist das jedoch beim Restaurant, das als GmbH firmiert, und so von den Corona-Hilfen profitieren kann. Dort und an den Kassen sind die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Derzeit prüft das Otter-Zentrum, ob im Restaurant ein Außer-Haus-Verkauf von Kaffee und Kuchen möglich ist, zum Beispiel an Spaziergänger.

Das Otter-Zentrum in Hankensbüttel Das Otter-Zentrum in Hankensbüttel wurde im Mai 1988 mit maßgeblicher Beteiligung des 2004 verstorbenen Claus Reuther durch den Verein Aktion Fischotterschutz gegründet und ist heute eine weltweit einzigartige Forschungs- und Freizeiteinrichtung. Das rund sechs Hektar große Gelände mit einem drei Kilometer langen barrierefreien Wegenetz liegt am Isenhagener See. Es ist mit seinen verschiedenen Lebensräumen Heimat für Fischotter, Dachse, Iltisse, Otterhunde, Hermeline, Stein- und Baummarder, welche die Besucher bei rund 30 Schaufütterungen am Tag kennenlernen können. Jährlich kommen mehrere 10 000 Besucher in die Einrichtung, deren Schwerpunkte neben dem Erhalt der genannten Tierarten auch die Umweltbildung (Besuchern werden Umwelt- und Naturschutz durch Spiele und Experimente nahegebracht, vor allem für Kinder gibt es viele Lernangebote), die Forschung und der Biotopschutz (Entwicklung von Flächen in Niedersachsen zu Otter-Ruhezonen) sind. Mehr als 50 Sonderveranstaltungen organisieren die Mitarbeiter der Einrichtung jedes Jahr, es gibt Sommerfeste, Herbst- und Wintermärkte, Ferienspäße für Kinder, Ausstellungen. Ein Restaurant versorgt die Besucher. Kontakt: Otter-Zentrum, Sudendorfallee 1, 29386 Hankensbüttel, Telefon (0 58 32) 9 80 80, E-Mail afs@otterzentrum.de, www.otterzentrum.de.

„In anderen Bundesländern dürfen Tierparks schon wieder öffnen“, plädiert Kölsch dafür, dass auch das Otter-Zentrum so schnell wie möglich wieder Besucher einlassen darf. Angesichts von sechs Hektar Fläche sei das Abstand-Halten kein Problem. Auf den Einlass von Gruppen müsse man zwar verzichten, aber es gebe schon Ideen, wie Schaufütterungen unter Corona-Bedingungen abgehalten werden könnten. „Bei uns ist alles draußen in der freien Natur“, sagt Kölsch.

Was die Corona-Krise für die Erweiterung bedeutet

„Wenn wir bald wieder öffnen dürfen, kommen wir mit einem blauen Auge davon“, fügt der Geschäftsführer hinzu – wohlwissend, dass sich ein gewisses Defizit nicht mehr verhindern lässt. Für die geplante Erweiterung des Otter-Zentrums sieht er dadurch „keine totale Gefährdung“, vielleicht müsse man aber in kleineren Schritten vorangehen, so Kölsch.

Das Geld für die Erschließung und die Infrastruktur „kriegen wir hin“, sagt der Geschäftsführer. Auch die Finanzierung für den Themenpfad stehe. „Beim Gehegebau und anderen Investitionen müssen wir vielleicht kleine Schritte machen“, sagt der Geschäftsführer, der Bebauungsplan befinde sich derzeit noch im Genehmigungsverfahren. Kölsch sagt dennoch: „Wir wollen die Erweiterung spätestens nächstes Jahr eröffnen.“ Und er fügt hinzu: „Wir brauchen sie auch.“

Von Christian Albroscheit