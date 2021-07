Tödlicher Verkehrsunfall in Groß Oesingen: 25-Jähriger stirbt noch vor Ort

Groß Oesingen

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 bei Groß Oesingen. Dabei starb ein 25-Jähriger aus Dortmund. Vier weitere Männer erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Ein mit fünf Insassen besetzter BMW war in Richtung Norden fahrend von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Straßenbaum kollidiert. Zuerst fuhr der BMW gegen Verkehrsschilder, Sträucher und dann frontal gegen einen starken Baum. Dieser stoppte die Fahrt. Durch den Aufprall wurde der Fahrer, ein 25-Jähriger aus Dortmund, im Wrack eingeklemmt und tödlich verletzt. Drei weitere Insassen wurden ebenfalls eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der fünfte Insasse konnte sich selbstständig befreien. Die Männer, 29, 24, 21 und 20 Jahre alt, wurden teils schwer verletzt in umliegende Kliniken – Gifhorn, Uelzen, Celle und Braunschweig – eingeliefert.

Anwohner wurden durch einen lauten Knall geweckt

Das E-Call System des BMW hatte durch den Aufprall Alarm ausgelöst ohne Sprechverbindung. Ersthelfer aus der Nachbarschaft wurden durch den Knall geweckt und verständigten ebenfalls die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Um 2.14 Uhr wurde die Polizei über den Notruf informiert und traf kurze Zeit später an der Unfallstelle ein. Diese lag in einer leichten Linkskurve am südlichen Ortseingang von Groß Oesingen.

Die Feuerwehr stellte gleich fest dass es sich um einen Unfall mit vielen Verletzten handelt. Entsprechend wurden fünf Rettungswagen, drei Notärzte und der Orga-Leiter des DRK alarmiert. Die Feuerwehrleute mussten schweres Gerät einsetzen, um die Verletzten zu befreien und den Toten zu bergen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Groß Oesingen und Wahrenholz mit 40 Kräften unter Leitung von Ortsbrandmeister Hennig Schulze. Gemeindebrandmeister Torsten Winter und Vize Olaf Seidel waren ebenfalls vor Ort.

Die B 4 wurde in beide Richtungen gesperrt

Der Bereich der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 4 wurde während der Rettungsarbeiten bis 4 Uhr voll gesperrt, der Verkehr – vor allem Lkw – staute sich trotz der nächtlichen Stunde in beide Richtungen. Zur genauen Unfallursache liegen laut Polizei noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Von Bernd Behrens / OTS