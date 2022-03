Sprakensehl

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 in Höhe Sprakensehl/Behren ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann aus dem Kreis Uelzen tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei befuhr der 18-Jährige die B 4 aus Gifhorn in Richtung Norden. Um 3.55 Uhr kam er mit seinem Nissan Quashquai aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen zwei Bäume. Nach Angaben eines Polizeisprechers verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren aus Sprakensehl, Behren, Bokel und Hankensbüttel. Die Bundesstraße 4 war bis etwa 7 Uhr gesperrt.