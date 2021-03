Thorben Rutsch ist neuer Leiter der IGS Wittingen

Wittingen

.Große Freude herrschte jetzt in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Wittingen, als die Schulleitung von der Dezernentin des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung Susanne Pavlidis Besuch bekam. Die Dezernentin hatte im Gepäck die Urkunde für den stellvertretenden Schulleiter Thorben Rutsch, den sie mit sofortiger Wirkung zum Gesamtschuldirektor ernannte.

Leider konnte dies nicht im größeren Stil vollzogen werden, da die Corona-Regeln dies zurzeit nicht zulassen. So fand die Ernennung nur in einem kleinen Kreis mit Abstand zueinander in der Aula der IGS statt.

Lob für das großartige Engagement in der Zeit der Vakanz

Susanne Pavlidis berichtete, dass sie schon öfter zur IGS in Wittingen Kontakt hatte, sie freue sich sehr, dass sie die Ernennung von Rutsch aussprechen konnte. Pavlidis lobte Rutsch für sein großartiges Engagement als stellvertretender Schulleiter in der einjährigen Zeit der Vakanz: „Er macht das super und mit großem Vergnügen!“ Die Dezernentin würdigte den frischgebackenen Gesamtschuldirektor als eine Persönlichkeit, die hier aus der Gegend stamme und mit großer Leidenschaft den Beruf ausübe. Für die Zeit als Schulleiter an der IGS wünsche sie ihm alles erdenklich Gute.

„Ich möchte den Weg hier so weitergehen, wie ich ihn begonnen habe, und die Schule in ein ruhiges Fahrwasser bringen, damit Schüler, Eltern und die Lehrkräfte auch in Zukunft viel Freude an der Schule haben werden“, sagte Rutsch und dankte der Dezernentin für die Ernennung. Die Personalratsvorsitzende Sabine Behne-Meyer überbrachte Glückwünsche und Grüße des Kollegiums und sagte: „Du bist doch schon angekommen“. Behne-Meyer lobte Rutsch als einen Menschen, der mit einer gewissen Leichtigkeit und Entspannung die Schule führe und bei allen Unwägbarkeiten, die durch die Corona-Pandemie täglich auf ihn niederprasseln, stets die Ruhe bewahre und mit Bedacht handele. „Ich bin total stolz auf die Zusammenarbeit mit dir“, sagte Behne-Meyer.

Eine Mannschaft, in der man sehr gerne dabei sein möchte

Auch die Didaktische Leiterin der IGS Heike Hartmann lobte den Schulleiter als Persönlichkeit, der nicht nur gelbe Karten verteilt – in seiner Freizeit ist er Schiedsrichter –, sondern zuhört und das Kollegium und alle anderen Mitarbeiter der Schule als Team und Mannschaft formt, in der man sehr gerne dabei sein möchte. „Du bist ein toller Typ“, sagte die Vorsitzende des Schulelternrats, Silke Schröder, und wünschte sich, dass man auch zukünftig füreinander da sei.

Thorben Rutsch ist 33 Jahre alt, stammt aus Rötgesbüttel und lebt in Triangel. Sein Studium absolvierte Rutsch in Braunschweig mit den Schwerpunktfächern Mathematik und Physik. Das Referendariat absolvierte er an der OBS Papenteich und unterrichtete danach an der IGS Sassenburg. Seit 2018 war er stellvertretender Schulleiter der IGS Wittingen, an der er nun zum Gesamtschuldirektor ernannt wurde.

Von Hans-Jürgen Ollech