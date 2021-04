Wahrenholz

Geht es für Henriette Stieghan weiter in die Sing Offs? Die Zehnjährige aus Wahrenholz steht am Samstag in der Sat1-Castingshow „The Voice Kids“ in den Battles. Im Team von Popsänger Wincent Weiss singt sie zusammen mit Daria und Niklas „Ich bin bereit“ aus dem Disney-Film „Vaiana“.

So viel sei schon vorweg verraten: Den Coaches Alvaro Soler, Stefanie Kloß, Smudo und Michi Beck sowie natürlich Wincent Weiss hat der Auftritt des Trios gefallen: Sie staunen, sind berührt und haben Spaß – und auch Henriette, Niklas (10) und Daria (9) ist der Spaß beim Singen anzusehen. Wer von ihnen weiterkommt, wird aber noch nicht verraten.

In den Blind Auditions überzeugten Henriette, Niklas und Daria mit gefühlvollen deutschen Songs

„Mir hat das Lied gleich sehr gut gefallen“, erzählt Henriette. Zwar kannte sie es noch nicht. „Aber es war nicht schwer zu lernen“, sagt die Zehnjährige. In den Blind Auditions hatten Henriette („Für dich“ von Yvonne Catterfeld), Niklas („Schön genug“ von Lina Marly) und Daria („Ich fühl wie du“ von Peter Maffay) mit gefühlvollen deutschen Songs überzeugt. Alle drei hatten die Auswahl zwischen mehreren Coaches – haben sich aber für das Team von Wincent Weiss entschieden. Bei dieser Blind-Auditions-Geschichte ist ein Disney-Song natürlich wie gemacht für die Drei, die nicht nur musikalisch sondern auch altersmäßig gut zusammen passen.

Vor dem Auftritt war Henriette „doll aufgeregt“

„Am Anfang hat es noch nicht so gut geklappt, dann haben wir aber schnell Fortschritte gemacht“, berichtet Henriette. Dabei halfen auch die Tipps von Wincent Weiss: Henriette, Niklas und Daria sollten lockerer werden, sich mehr bewegen, auf der Bühne mehr Präsenz zeigen und – ganz wichtig – lächeln. „Beim Auftritt hat es dann gut geklappt“, verrät die Zehnjährige. Obwohl Henriette die große Bühne und das Singen vor den Stars ja schon aus den Blind Auditions kannte, war sie „doll aufgeregt“. Und das ist sie auch vor der Ausstrahlung am Samstag, obwohl sie das Ergebnis ja bereits kennt. Wie bei den Blind Auditions wird sie dann mit ihren Eltern, ihrem Bruder und einer Freundin zuhause in Wahrenholz vor dem Fernseher sitzen.

Schon die ganz besondere Einführung von Wincent Weiss, mit der er seine drei Talente anmoderiert, macht Lust auf die stimmungsvolle Ballade, die sie dann im – laut Sat1-Ankündigung – „zuckersüßen“ Disney-Battle auf die Bühne bringen: „Eine Reise voller Abenteuer liegt bereits hinter euch, und heute geht eure Reise weiter. Weiter in eine noch unentdeckte Welt voller Überraschungen und ganz tollen Momenten“, sagt Wincent Weiss. „Und auch wenn mal ein großes Meer zwischen euch und euren Träumen liegt – ich weiß, ihr werdet jede Hürde mit Leichtigkeit nehmen.“ Und dann die Frage: „Seid ihr bereit?“ Und ob sie das sind!

Henriettes Battle bei „The Voice Kids“ wird am Samstag, 17. April, ab 20.15 Uhr auf Sat1 ausgestrahlt.

Von Christian Albroscheit