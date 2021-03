The Voice Kids: Henriette aus Wahrenholz schafft es in die Battles

Wahrenholz

Henriette hat es geschafft: Die Zehnjährige aus Wahrenholz ist am Samstag in die zweite Runde der Sat1-Musikshow „The Voice Kids“ eingezogen. Jetzt freut sie sich, im Team von Popsänger Wincent Weiss zu sein, der war nämlich schon vor dem Auftritt in den Blind Auditions ihre erste Wahl.

Als eine der Jüngsten, wie Moderator Thore Schölermann sagte, legte Henriette Stieghan einen großen Auftritt in den Blind Auditions hin. „Es kostet mich keine Überwindung, auf die Bühne zu gehen. Ich freue mich“, sagte die bei der Aufzeichnung im November noch Neunjährige. Und das zeigte sie dann auch: Mit „Für dich“ von Yvonne Catterfeld überzeugte sie dermaßen, dass sich drei der vier Jury-Stühle umdrehten: schon nach wenigen Sekunden der von Alvaro Soler, wenig später der von Wincent Weiss und kurz vor Ende des Liedes auch der von Michi Beck und Smudo (Die Fantastischen 4). Nur Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß drehte sich nicht um.

„Das ist wunder-, wunderschön“, lobte Michi Beck. Henriette habe toll mit ihrer Stimme gespielt: „Das ist außergewöhnlich für dein Alter.“ Woher sie das könne, fragte Michi Beck. Und Henriette antwortete schlagfertig: „Weiß ich nicht. Das kann ich einfach so.“ Ganz einfach so geht es dann bei allem Talent aber doch nicht, verrät Mutter Meike Stieghan. Zusammen mit ihrer Musiklehrerin Elena Delliponti, die auch den Anstoß für die Teilnahme bei „The Voice Kids“ gab, habe sich Henriette auf den Auftritt vorbereitet und viel geübt.

Lesen Sie auch: The Voice Kids: Henriette (10) aus Wahrenholz ist dabei

Stefanie Kloß und Wincent Weiss wollen Yvonne Catterfeld von Henriette grüßen

Henriette erzählte, dass in ihrer Familie außer ihr keiner singe und sie deutsche Lieder besonders möge. „Yvonne mag ich ganz dolle“, erklärte die Zehnjährige, warum sie unbedingt „Für dich“ von Yvonne Catterfeld singen wollte. Die sitzt in diesem Jahr zwar nicht in der The-Voice-Jury. Stefanie Kloß und Wincent Weiß versprachen aber, ihr Grüße auszurichten. „Sie soll deine Auftritte unbedingt weiter verfolgen“, empfahl die Silbermond-Sängerin.

Die The-Voice-Kids-Jury: Wincent Weiss (v.l.), Stefanie Kloß, Michi Beck und Smudo (Die Fantastischen 4) und Alvaro Soler. Quelle: SAT.1/Claudius Pflug

Henriette wollte von Anfang an in das Team von Popsänger Wincent Weiss

Und dann war es Zeit für die Entscheidung. Die hatte Henriette eigentlich schon vor der Show getroffen, verrät ihre Mutter. „Wincent Weiss war ihre erste Wahl.“ Und da half es auch nichts, dass Alvaro Soler noch versuchte, Henriette von seinem Team zu überzeugen. „Ich war kurz in einer anderen Welt als du gesungen hast“, lobt er. Doch Henriette hatte sich schon entschieden: „Ich würde gerne zu Wincent gehen.“ Und der Popsänger freute sich: „Jawoll!“

„Toll gemacht“, lobte Moderator Thore Schölermann nach dem Auftritt. „Finde ich auch“, entgegnete Henriette. Am Samstag hat sie den Auftritt zusammen mit ihren Eltern, ihrem Bruder und einer Freundin vor dem Fernseher verfolgt. Und obwohl sie das Ergebnis ja schon kannte, war sie „aufgeregt, hat sich aber gefreut“. Ihre Mutter sagt: „Es war etwas unwirklich, dass Henriette im Fernsehen zu sehen war.“

Jetzt freut sie sich auf die Zusammenarbeit mit Wincent Weiss und die Vorbereitung der Battles. Welches Lied sie singt und ob sie weiterkommt, bleibt beides noch ein Geheimnis. Die Aufzeichnung wird voraussichtlich im April ausgestrahlt.

Lesen Sie auch:

Von Christian Albroscheit