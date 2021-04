Wahrenholz

Henriette steht im Finale: Die Zehnjährige aus Wahrenholz setzte sich am Samstagabend in den Battles der Sat1-Musikshow „The Voice Kids“ gegen ihre Mitsänger Daria und Niklas durch. Doch damit nicht genug: Weil ihr Coach Wincent Weiss von ihrer „glockenklaren Stimme und super ehrlichen Art“ dermaßen begeistert war, schickte er Henriette mit dem Fast Pass direkt ins Finale – eigentlich stehen nach den Battles noch die Sing Offs an.

Anruf bei Henriette am Sonntag: So richtig fassen kann die Zehnjährige noch nicht, was da passiert ist. „Aber ich freue mich riesig“, sagt sie. „Dass ich gleich ins Finale komme, hätte ich nie gedacht.“ Auch am Samstag vor dem Fernseher war sie noch total aufgeregt – und hat sich über ihr Weiterkommen gleich nochmal gefreut. Mittlerweile sind über Instagram, WhatsApp und auch Telefon zig Glückwünsche bei ihr eingetroffen. „Alle haben sich mit mir gefreut“, berichtet die Zehnjährige.

In den Battles sangen Henriette, Daria und Niklas einen Disney-Song

Zurück zu den Battles: Wincent Weiss hatte für Henriette, Daria (9) und Niklas (10) den Song „Ich bin bereit“ aus dem Disney-Film „Vaiana“ ausgesucht. Einen „super, super schweren Song, auch für erfahrene Sänger“, wie der Coach zugeben musste. Doch nach einigen Startschwierigkeiten in den Proben meisterten die Drei ihren Auftritt mit Bravour. Nach einer ganz besonderen Anmoderation von Wincent Weiss, die es so bislang für keine anderen Talente gab, startete das jüngste Battle der aktuellen „The-Voice-Kids“-Staffel.

Die Coaches machten große Augen und staunten. „Oh mein Gott, das war fantastisch. Ihr seid echte Profis, besser als mancher von den Älteren“, lobte Alvaro Soler. Stefanie Kloß fragte: „Was kann es ehrlicheres und schöneres geben als diesen Auftritt?“ Und Smudo von den Fantastischen Vier hatte für Henriette ein extra-Lob parat: „Ich finde deine Stimme wirklich beeindruckend.“

Von Henriette war Coach Wincent Weiss noch „ein Fünkchen mehr“ begeistert

Dann war Wincent Weiss an der Reihe. Welches seiner Talente wird er wohl in die nächste Runde, die Sing Offs, schicken? Den Auftritt insgesamt fand er „wirklich herzzerreißend“ und „wunderschön gesungen“. Kurzum: „Das war das Herzerwärmendste, was ich hier bisher erleben durfte!“ Doch dann die Entscheidung: „Ich zittere, weil ich nicht weiß, was ich machen soll“, sagte Henriettes Coach. Die hatte schon vor dem Auftritt vor laufender Kamera vermutet: „Das wird Wincent nicht leichtfallen.“ Und so war es dann auch: Alle Drei hätten ihn verzaubert, so der Coach. Aber bei Henriette sei es „ein Fünkchen mehr“ gewesen – und plötzlich stand die Zehnjährige in den Sing Offs.

Dachte sie zumindest. Denn ihr Coach hatte noch eine dicke Überraschung für Henriette parat: den Fast Pass, das direkte Ticket fürs Finale, ohne den Umweg durch die Sing Offs. Das Finale findet am kommenden Sonntag, 25. April, statt. Sat1 überträgt die Show ab 20.15 Uhr, und zwar live. „Ich bin bereit“ hat Henriette in den Battles gesungen. Ist sie auch bereit fürs Finale? „Ein bisschen üben muss ich schon noch“, sagt sie.

Von Christian Albroscheit