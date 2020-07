Teichgut

Wenn eine Familie Hilfe benötigt, ist Elke Heine zur Stelle. Oder besser gesagt: zur Stelle gewesen. Denn die letzte Dorfhelferin im Dienst des evangelischen Dorfhelferinnenwerks im Landkreis Gifhorn geht nach 42 Jahren in den Ruhestand. „Es ist ein gutes Gefühl, gebraucht zu werden“, blickt die 63-jährige aus Teichgut auf ihre Arbeit zurück.

Krankheit oder Unfall, Schwangerschaft, Geburt, Reha: Die Gründe, warum eine Dorfhelferin in eine Familie kommt, sind vielfältig. Doch ihre Aufgabe ist immer gleich: Sie soll helfen – und zwar bei beinahe allem, was zum Familienleben dazu gehört: beim Kochen und Waschen, beim Einkauf, bei der Versorgung der Kinder oder auch bei der Pflege von Angehörigen. „Aber trotzdem ist keine Aufgabe gleich“, sagt Elke Heine.

Elke Heine war selbst an der Nordseeküste im Einsatz

Und das liegt an den Menschen. „Man benötigt viel Einfühlungsvermögen, muss sich auf jede Familie neu einstellen“, sagt die 63-Jährige – und genau das mache den Beruf so spannend. Wie viele Einsätze sie in den mehr als vier Jahrzehnten als Dorfhelferin hinter sich hat, kann sie nicht sagen. Aber sie ist viel herum gekommen, war längst nicht nur im Kreis Gifhorn im Einsatz. Der weiteste Weg führte sie nach Carolinensiel an der ostfriesischen Nordseeküste.

War Elke Heine anfangs für die Dorfhelferinnenstation in Wittingen im Einsatz, ist es nach einer Umstrukturierung seit 2013 die Dorfhelferinnenstation Heideregion in Uelzen. Von dort aus werden ihre Einsätze koordiniert. Und die haben sich verändert. „Zu Beginn war ich oft auf landwirtschaftlichen Höfen im Einsatz“, erinnert sich Heine. Die Kinder waren dort meist schon aus dem Gröbsten raus. „Es ging dann um Haushalt und Garten“, sagt die 63-Jährige. Heute hingegen stehen oft die Kinder im Vordergrund, zum Beispiel wenn gerade ein Geschwisterchen geboren wurde. Eines allerdings ist gleich geblieben: Bislang ist Elke Heine immer für eine Hausfrau eingesprungen – und noch nie für einen Hausmann.

Die Einsätze sind im Laufe der Zeit länger geworden

Die Bürokratie hat im Laufe der Zeit zugenommen. Und die Einsätze sind länger geworden, dauern mittlerweile oft sechs bis acht Wochen. Im vergangenen Jahr war Elke Heine sogar einmal ein dreiviertel Jahr im Einsatz. Von zuhause ist man dann oft lange weg. Das geht nur, wenn man seinen Beruf als Berufung sieht und ihn mit entsprechend viel Hingabe ausüben kann. Und wenn man von den Familien auch etwas zurückbekommt. „Die Leute sind dankbar, meine Arbeit wird anerkannt“, sagt die Teichguterin. Mit einigen Familien hat sie sogar noch Kontakt, obwohl ihre Arbeit längst beendet ist.

„Es ist ein dankbarer und schöner Beruf. Es war nie langweilig“, sagt Heine. Sie werde die Arbeit vermissen und sich erst an das Leben ohne gewöhnen müssen. „Aber es kommt etwas Anderes“, ist sie sich sicher. Am Freitag, 31. Juli, wird Elke Heine mit einer Andacht in der Radenbecker Kirche in den Ruhestand verabschiedet. Eine Versorgungslücke im Kreis Gifhorn wird es aber nicht geben. Denn Elke Heine war zwar die letzte Dorfhelferin aus dem Kreis Gifhorn, aber nicht die letzte für den Kreis Gifhorn. Die Dorfhelferinnenstation in Uelzen wird die Einsätze weiter koordinieren, dann halt mit Kräften von außerhalb.

Dorfhelferin: Ausbildung und Kontakt Dorfhelfer und Dorfhelferinnen übernehmen laut Arbeitsagentur hauswirtschaftliche, pflegerische, erzieherische und zum Teil landwirtschaftliche Aufgaben vor allem in ländlichen Haushalten, wenn die Hausfrau oder der Hausmann zeitweilig ausfällt. Sie finden Beschäftigung bei ambulanten sozialen Diensten, in Sozialstationen oder in Dorfhelferinnenwerken Die Ausbildung ist landesrechtlich geregelt und dauert ein bis zwei Jahre Das evangelische Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen betreibt 25 Stationen im ganzen Bundesland Für den Landkreis Gifhorn ist die Station in Uelzen zuständig. Ansprechpartnerin ist Sabine Kröger, Wilhelm-Seedorf-Straße 1, Tel. (05 81) 97 38 28 12, Fax (05 81) 97 35 79 14, Email: heideregion@dorfhelferin-nds.de Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.dhw-nds.de

