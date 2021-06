Suche nach Atommüll-Endlager: Nordkreis-Teilgebiete sind noch im Rennen

Wittingen

Lieber früh dabei sein und sich wappnen als nur zu hoffen, dass man nicht in die engere Auswahl kommt: Die Suche nach einem Atommüll-Endlager steht zwar noch am Anfang, aber im Gifhorner Nordkreis hat sich schon jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet, um das Standortauswahlverfahren zu begleiten. Jetzt trafen sich Vertreter der betroffenen Kommunen zum „inhaltlichen Auftakt“, wie der Initiator, Wittingens Bürgermeister Andreas Ritter, erläutert.

Ende September hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in ihrem Zwischenbericht die Salzstöcke Wittingen, Vorhop, Wesendorf, Nettgau und Waddekath als potenzielle Standorte für das Endlager ausgewiesen. Hinzu kommt ein großes Teilgebiet mit Tongestein, das sich über mehrere Bundesländer erstreckt. „Wir müssen vorbereitet sein auf das, was kommen kann“, erläutert Ritter den Hintergrund der Arbeitsgruppe. Zunächst einmal geht es also darum, Informationen zu sammeln, auszutauschen, sich zu vernetzen und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln.

Die fünf Teilgebiete erfüllen eine geologische Grundvoraussetzung

Zu Gast in der nicht-öffentlich tagenden Runde war jetzt Dagmar Dehmer, Bereichsleiterin Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bei der BGE. „Den perfekten Standort wird es nicht geben. Aber wir wollen den perfektesten der unperfekten finden“, sagte sie im Gespräch vor der Sitzung. Für die Teilgebiete in der Region lasse sich noch nicht sagen, wie konkret sie geeignet seien. Für Salzstöcke gelte aber unter anderem das Kriterium, dass unter dem Deckgestein eine mindestens 300 Meter dicke Salzschicht vorhanden sein muss. „Das erfüllen alle fünf Teilgebiete“, erläuterte Dehmer.

suche:x: Die Ausstellung zur Endlagersuche ist bis Ende Juni immer mittwochs in der Stadthalle Wittingen zu sehen. Quelle: Christian Albroscheit

Allerdings gelten Nettgau und Wittingen als ein „bisschen klein“. Und bei Waddekath liege die Salzschicht teilweise nur 100 Meter unter der Oberfläche, was möglicherweise ein bisschen zu wenig sei. Aber: Keiner der Standorte gilt deshalb zum jetzigen Zeitpunkt als ungeeignet. Auch Wohnbebauung oberhalb der Teilgebiete sei kein grundsätzliches Ausschlusskriterium. Zum jetzigen Zeitpunkt werde erstmal geschaut, was unterhalb der Oberfläche ist, erläuterte Dehmer. Wenn es am Ende auf zwei gleich gut geeignete Standort hinauslaufe, werde man aber wahrscheinlich eher den empfehlen, der nicht unterhalb einer Siedlung liegt.

Ausstellung informiert über Endlager-Suche Noch bis zum 30. Juni ist in der Wittinger Stadthalle jeden Mittwoch zwischen 10 und 16 Uhr die Ausstellung „suche:x“ des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung zu sehen. Sie bietet einen kompakten Überblick zu Phasen und Voraussetzungen der Endlager-Suche. Einen Link zu einer digitalen Tour durch die Ausstellung gibt es auf der Homepage der Stadt Wittingen unter www.wittingen.eu Die Arbeitsgruppe hat sich vorgenommen, die Bevölkerung über ihre Arbeit, die Standortsuche und die Auswirkungen auf die Region zu informieren. Geplant sind unter anderem öffentliche Sitzungen und eine Info-Veranstaltung mit Experten vom Niedersächsischen Umweltministerium und vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG). Wann die stattfindet, ist aber noch offen. „Bisher ist das Interesse aus der Bevölkerung eher mau“, hat Wittingens Bürgermeister Andreas Ritter festgestellt, wahrscheinlich weil das Thema für viele „noch weit weg und abstrakt“ sei.

Wittingens Bürgermeister hatte gehofft, dass die Teilgebiete Wittingen und Vorhop wegen der Oberflächenstruktur mit Siedlungen, Elbe-Seitenkanal oder Öl-Bohrungen schon jetzt als Standort für das Atommüll-Endlager ausscheiden. Dass dies nicht so ist, erfuhr die Arbeitsgruppe von Dagmar Dehmer. Und schon das zeige, wie wichtig es sei, früh in das Verfahren einzusteigen und Informationen zu sammeln. „Auch wenn wir derzeit noch wenig Einflussmöglichkeiten haben“, sagt Ritter. Es gelte aber, sich vorzubereiten und in der Region mit einer Stimme zu sprechen.

Die Endlager-Entscheidung soll 2031 fallen

Aus den bundesweit 90 Teilgebieten werden in den nächsten Jahren so genannte Standortregionen abgeleitet. „Das Sieb wird immer feiner“, erläuterte BGE-Bereichsleiterin Dehmer. Wie viele das sein werden, ist offen: „Es gibt kein Limit.“ Nach jetzigem Stand wird 2031 die Entscheidung für ein deutsches Atommüll-Endlager fallen, das für eine Million Jahre Sicherheit bieten soll. 2050 sollen die ersten Behälter eingelagert werden.

Von Christian Albroscheit