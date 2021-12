Landkreis Gifhorn

Sturm Daniel hat am Mittwochabend in ganz Niedersachsen Schäden angerichtet, über den Landkreis Gifhorn ist er mit großer Wucht gezogen. Ein 63-jähriger Autofahrer kam bei Wesendorf ums Leben, als ein umstürzender Baum das Stoffdach seines Audi-Cabrios durchschlug. Sein 35-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz kam mit leichten Verletzungen davon. Der Unfall ereignete sich kurz vor 20 Uhr auf dem Grundstück des Landgasthauses Zum Pilz.

Der Sohn hatte gemeinsam mit einem Ersthelfer den Vater aus dem Wagen gezogen, Wiederbelebungsversuche durch den Rettungsdienst blieben aber erfolglos. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kümmerten sich um Angehörige des Verstorbenen.

Mitten in Gifhorn stürzt ein Baum auf die Bahnschienen

In Gifhorn war in Höhe der Fallerslebener Straße ebenfalls kurz vor 20 Uhr ein Baum auf die Bahngleise gekippt, sodass der Zugverkehr behindert wurde – die Feuerwehr entfernte den Baum. Auch zwischen Wittingen und Uelzen mussten die Gleise kurzzeitig gesperrt werden, dort hatte der Sturm ein Carport von fünf mal fünf Metern Grundfläche an die Gleise geweht.

Zuvor hatte der Sturm laut Pressestelle der Kreisfeuerwehr bereits gegen 19 Uhr einen Baum bei Hillerse entwurzelt, der auf die Landesstraße 320 stürzte, in Gifhorn im II. Koppelweg in Höhe Aldi war ein Baum auf Straße und Gehweg gekippt, in Grußendorf lag in der Ortsmitte ein Baum auf der Straße. Und kurz vor 22 Uhr musste die Wesendorfer Feuerwehr erneut ausrücken, dort lag auf der Möldersstraße ein Baum. Und gegen 4 Uhr kippte bei Rühen auf der Kreisstraße 32 in Höhe des Wasserwerks ein Baum auf die Straße.

Stromausfall in mehreren Orten zwischen Gifhorn und Weyhausen

Später am Abend kam es zu einem Stromausfall, betroffen waren Westerbeck, Dannenbüttel, Neuhaus, Weyhausen, Osloß und Gamsen. Der Schaden wurde noch in der Nacht behoben.

In Niedersachsen sorgte das Sturmtief besonders in und um Oldenburg für knapp 40 Einsätze, bei denen es nach Angaben einer Polizeisprecherin ebenfalls nur zu Sachschäden kam. Auch in Brandenburg kam es zu ähnlichen Einsätzen. Wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam mitteilte, krachten auf der A24 ein Sattelzug und zwei Autos gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Baum. Verletzt wurde dabei niemand.

Von RND/lni