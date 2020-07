Schönewörde

Insgesamt 161 Unterschriften hat die Bürgerinitiative „Schönewörder Straßen“ gesammelt. Die Unterzeichner fordern einen Bürgerentscheid in der Gemeinde, denn sie wollen die geltende Straßenausbaubeitragssatzung zumindest aussetzen, besser noch ganz abschaffen. Gebildet hatte sich die BI, da derzeit in Schönewörde einige Straßenbaumaßnahmen anstehen – denn die Gemeinde kann hohe Fördermittel aus der Dorfentwicklung abrufen. Anders könnten die Maßnahmen finanziell auch kaum umgesetzt werden.

Es ist der zweite Anlauf der Bürgerinitiative. Der erste Antrag war abgelehnt worden – wegen formeller Fehler. Das soll diesmal nicht passieren. Die Listen mit den 161 Unterschriften sind bereits an Bürgermeister Gerald Flohr geschickt worden – von Ulrich Hemmerling als Sprecher der Bürgerinitiative. 161 Unterschriften – das ist mehr, als die Einwohner, die sich von den Straßenausbaubeiträgen verabschieden wollen, benötigen. Ihre Vorbilder sind diverse andere Gemeinden nicht nur im Landkreis Gifhorn, welche die Anliegerbeiträge bereits ausgesetzt oder ganz abgeschafft haben.

Denn zuerst müssen im Rahmen eines Bürgerbegehrens zehn Prozent der Stimmberechtigten in der Gemeinde – in dem Fall 77 von 765 – einen solchen Bürgerentscheid fordern, dieses Bürgerbegehren ist jetzt beantragt. Ist formal alles in Ordnung und hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde das – unverzüglich laut Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz – bestätigt, kann besagter Bürgerentscheid starten. Nach der formalen Zustimmung zum Bürgerbegehren gibt es zwei Möglichkeiten: Der Gemeinderat kann in einem Ratsbeschluss die Straßenausbaubeitragssatzung entweder abschaffen oder sie zumindest aussetzen und somit den Forderungen der Bürger nachkommen. Ansonsten muss die Gemeinde innerhalb von drei Monaten eben den Bürgerentscheid durchführen. Dann würden die Einwohner übrigens wie bei einer Wahl zur Abstimmung gebeten. Damit der Entscheid erfolgreich ist, müssen 20 Prozent der Stimmberechtigten diesen unterstützen – also 156. Dann darf die Gemeinde für zwei Jahre keine beitragspflichtigen Arbeiten vornehmen lassen.

Bürgermeister Gerald Flohr sieht ein Aussetzen der Zahlungen von Anliegerbeiträgen bei Straßenbaubeiträgen skeptisch. Die finanzielle Lage der Gemeinde sei schlecht. „Wir stehen im Landkreis bei der Steuerkraft ganz unten auf der Liste“, erklärte er. Lange habe es in Schönewörde kaum Straßenbaumaßnahmen gegeben. Jetzt sei es sinnvoll, die Dorfentwicklung auszunutzen, um Straßen gründlich zu sanieren, es gibt bis zu 73 Prozent der Kosten als Fördermittel. Ansonsten müsste die Gemeinde reparieren – dann wären die Anlieger raus aus der Zahlung, Reparaturkosten gehen zu Lasten der Gemeinde. „Aber das hält immer nur für ein paar Jahre, dann brauchen wir wieder ein paar Tausend Euro, um die Löcher zu flicken. Auf die Weise belasten wir nur unseren ohnehin engen Haushalt“, so Flohr. Alternativ könnte es natürlich bald eine Entscheidung des Landes geben – mit einem Lastenausgleich durch selbiges. „Wenn Hannover sagt, dass es die Straßenbaumaßnahmen komplett bezahlt, können wir sofort die Satzung abschaffen. Aber daran glaube ich nicht.“

Von Thorsten Behrens