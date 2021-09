Hankensbüttel

Ein neuer Sanitärtrakt und ein Jugendfitnessraum: Projekte, die sich der Ruderverein am Gymnasium Hankensbüttel auf die Agenda geschrieben hatte. Bei dem Vorhaben unterstützt ihn nun die Landkreis Gifhorn Stiftung mit einer Spende in Höhe von 18 000 Euro. Landrat und Vorstandsvorsitzender der Landkreis Gifhorn Stiftung, Dr. Andreas Ebel, übergab den Spendenscheck an den Vorsitzenden Heiko Ernst.

„Der Landkreis Gifhorn Stiftung und mir persönlich ist es sehr wichtig, die Vereinsvielfalt im Landkreis Gifhorn zu erhalten“, erläutert Ebel. „Der RVGH ist der einzige Ruderverein im Kreisgebiet. Mir gefällt besonders, dass sich der RVGH sehr in der Kinder- und Jugendarbeit engagiert.“ Kuratoriumsvorsitzende Telse Dirksmeyer-Vielhauer: „Die Gemeinschaft im Landkreis Gifhorn profitiert ungemein von den Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich engagieren.“

Einmal wöchentlich Sportübungen in der Turnhalle des Gymnasiums

Der RVGH wurde 1975 gegründet und hat sein Vereinsgelände am Elbe-Seiten-Kanal. Witterungsbedingt muss der Ruderverein von Oktober bis März den Hauptsteg aus dem Wasser entfernen. Einmal wöchentlich kann er dann die Turnhalle des Gymnasiums für allgemeine Sportübungen nutzen. Auch die Lagermöglichkeiten von Trainingsgeräten waren im Gymnasium begrenzt. Der Jugendfitnessraum auf dem Vereinsgelände soll auch im Winter oder bei schlechten Wetter einen rudergerechten Trainingsbetrieb ermöglichen.

Abriss und Neubau am Elbe-Seiten-Kanal

Hierfür wurde das alte Vereinsgebäude, welches energetisch nur unzureichend ausgerüstet war und auch keine Möglichkeit zur Sanierung bot, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir eine derartige Unterstützung bekommen“, sagt Ernst. „Wir sind dankbar dafür, dass die Vereine im Landkreis Gifhorn einen starken Partner wie die Landkreis Gifhorn Stiftung an ihrer Seite haben.“

Dem RVGH ist es gelungen, ein modernes, attraktives und funktionales Gebäude zu errichten, mit dem der Verein für die nächsten Jahre gut gerüstet ist. Im neuen Sanitärtrakt entstanden darüber hinaus getrennte, barrierefreie Sanitäranlagen sowie Wasch- und Umkleideräume.

