Steinhorst

„Über das Wetter brauchen wir in diesen Tagen nicht zu reden“, stellte der Museumsleiter des Schulmuseums Steinhorst Arne Homann bei der Begrüßung der rund 40 Zuhörer im Innenhof des Schulmuseums fest und zeigte sich erneut über den guten Besuch beim 27. Lesesommer erfreut. Homann hatte für diesen wunderbaren Sommerabend zwei bekannte Herren eingeladen: Winfried Bornemann und Manfred Hausin.

Das Publikum unterhält sich amüsant bei Scherzen, Satire und Ironie

Die zwei Herren im besten Mannesalter sorgten mit Scherzen, Satire und Ironie dafür, dass sich das Publikum amüsant unterhielt. Winfried Bornemann, in Göttingen geborener und in Osnabrück lebender ehemalige Lehrer, begeisterte das Publikum mit seinen Juxbriefen, bekannt als „ Bornemanns Briefmacken“, die er unter anderem an Unternehmen, Prominente oder Behörden schickte, um sie auf die Schippe zu nehmen. Hausin, Schöpfer der „Hausinaden“ und Stimme Niedersachsens, lieferte nicht weniger schwarzen, tiefgründigen und spitzfindigen Humor mit seinen Aphorismen.

Zwei Leute waren mindestens eine halbe Stunde lang beschäftigt

So berichtete Bornemann, der auch als „ Till Eulenspiegel der Literatur“ bezeichnet wird, von einem gefundenen Pfennig, den er bei der Deutschen Bundesbank zur Überprüfung eingereicht hatte. Eine Geschichte, die nicht nur sehr amüsant war, sondern auch zwei Leute mindestens eine halbe Stunde von der Arbeit abgehalten habe, so Bornemann. Aber auch mit einem Professor der Medizin stand Bornemann wegen des kleinen Operationsbesteckes für chirurgische Eingriffe im Urlaub oder auf dem Campingplatz in Verbindung und bekam bis zum Auffliegen des Scherzes stets korrekte Antworten des Professors. Letztlich schrieb Bornemann dem Professor, dass er in Zukunft keine Operationen mehr im Keller seines Hauses vornehmen werde.

Eine Stadt mit zwei wichtigen Organisationen: Landgestüt und Oberlandesgericht

Hausin lebt nach langen Jahren der Abwesenheit wieder im Dorf seiner Kindheit in der Nähe von Hildesheim und ist nicht nur Vater der „Langen Nacht der Poesie“, die er in verschiedenen Städten zur Tradition gemacht hat, sondern auch Kabarettist, Verleger und nicht zuletzt Regisseur und Schriftsteller. Er lieferte zahlreiche tiefgründige Sprüche, berichtete von seinem Deutschlehrer, der keine Fremdwörter leiden mochte, und von einem Schulkamerad, der sich als „A****loch“ selbst verwirklicht habe. Es ging weiter mit satirischen Texten und Sprüchen über das tägliche Leben, über die Geheimsprache der Jäger oder über die Stadt Celle, die zwei wichtige Organisationen beherberge, nämlich das Landgestüt mit seinen Hengsten und das Oberlandesgericht mit seinen Juristen. Der – teilweise scharfe – Wortwitz und der schwarze Humor kamen auch diesmal wieder gut beim Publikum an und wurden mit Beifall belohnt.

Ein Abend steht noch aus im Lesesommer

Mit jeweils einer Zugabe verabschiedeten sich die beiden Herren, die für einen wunderbaren Sommerabend des 27. Steinhorster Lesesommers gesorgt hatten und dafür zum Schluss gemeinsam kräftigen Beifall ernteten. Nun folgt noch der Abend mit dem Magic acoustic Guitars am Freitag, 14. August, ab 20 Uhr – Anmeldungen unter www.museen-gifhorn.de sind erforderlich.

Von Hans-Jürgen Ollech