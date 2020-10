Steinhorst

Dieses Projekt konnte Corona nur verzögern, aber nicht aufhalten: Die neue Waldkita der DRK-Kita Sprakensehl ist gestartet. Das neue Angebot ist in einem Waldstück in Steinhorst angesiedelt und bietet Platz für 15 Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Betreut werden die Kinder montags bis freitags in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr von zwei pädagogischen Fachkräften. Neben der Waldgruppe am Elbe-Seitenkanal der Kita Hankensbüttel II ist das bereits die zweite Waldkita in der Samtgemeinde Hankensbüttel unter der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes Gifhorn.

Die Kinder sollen sich frei entwickeln

Das Konzept: In einem Lebensraum ohne Reizüberflutung soll es den Kindern ermöglicht werden, sich frei zu entwickeln, zu lernen und spielerisch die Natur zu erforschen. Als Unterschlupf steht den Kindern außerdem eine 40 Quadratmeter große Schutzhütte mit kleiner Teeküche, WC und einem überdachten Außenbereich zur Verfügung. Bei extremen Witterungsverhältnissen finden sie Platz im Haus der Gemeinde in Steinhorst.

Im Mai wurde das Vorhaben politisch beschlossen

So kam das Projekt auf den Weg: Nach der Beschlussfassung des Rates der Samtgemeinde Hankensbüttel Ende Mai ging es an die konkreten Umsetzungen: die Umgestaltung der Schutzhütte im Reinhornweg, die Angliederung an die Kita Sprakensehl, Gespräche mit Besitzern der umliegenden Wälder. Aus organisatorischen Gründen musste der eigentlich geplante Start der Waldkita vom August auf den Oktober verschoben werden. Die angemeldeten Kinder wurden zwischenzeitlich in der Kita Sprakensehl betreut. Am 1. Oktober haben dann Verena Roth und Nicole Fromhagen von der Brelie erstmalig die neuen Waldkinder an der Schutzhütte in Steinhorst empfangen und auf ihre ersten Ausflüge in den Wald begleitet. Unterstützt von Jasmin Littau haben sie dort auch bereits erste Tiere und Pflanzen entdeckt und kennengelernt. Gemeinsam haben sie beschlossen, als „Röhrende Hirsche“ in den nächsten Jahren Wald und Natur zu erforschen.

Das ganze Jahr über findet die Betreuung im Freien statt

Die Kinder der Waldkita werden das ganze Jahr über im Freien betreut. Zu erleben und zu entdecken gibt es in der Natur für die Kinder viel: Den Wald mit seinen spezifischen Baumarten, die angrenzenden Äcker und Wiesen genauso wie die vielen kleinen und größeren Tiere, die dort leben. Die Kinder werden zusammen mit den pädagogischen Fachkräften den Wald Stück für Stück erkunden und dabei kleine und große Abenteuer in der Gruppe erleben.

Auch Tiere sollen bald zum Einsatz kommen

Auch der jahreszeitliche Rhythmus, die Abläufe im Naturkreislauf sowie die verschiedenen Witterungsverhältnisse werden unmittelbar von den Kindern wahrgenommen. Viel Spielzeug brauchen sie dabei nicht, denn die Natur bietet ausreichend davon: Steine, Stöcke, Erde und vieles mehr. Neben vielen waldpädagogischen Angeboten in der freien Natur ist das Zusatzangebot „tiergestützte Pädagogik“, im speziellen die Begegnung mit einem Pferd, in Planung.

Zurzeit gibt es noch einige wenige freie Plätze. Anmeldungen sind in der DRK Kita in Sprakensehl möglich.

