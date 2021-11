Steinhorst

Mit dem Thema „Norden trifft Süden – Plattgeschichten zum Weißwurstfrühstück“ beschäftigte sich Günther Wagener im Kulturcafé am Schulmuseum in Steinhorst. Der Bauernsohn Günther Wagener, der aus dem Landkreis Rotenburg/Wümme stammt und heute bei Lüneburg lebt, war als Lehrer und Schulleiter in Bad Bevensen und Lüneburg tätig und darüber hinaus viele Jahre als Plattdeutschbeauftragter des Landkreises und der Stadt Lüneburg.

Mit Weißwurst, süßem Senf, Brezeln und Krautsalat ging es los – ein urtypisches, bayrisches Frühstück, serviert von der Leiterin des Kulturcafés Marianne Kuschel. Obwohl es allen bestens schmeckte, merkte der Weyhäuser Hans Politz an: „Dat is doch kein norddüütschet Froistücke, dat passt doch hier nich her!“ Doch das sollte einfach so sein, um der plattdeutschen Lesung ein wenig „Salz an die Suppe“ zu geben und den Kontrast zwischen Nord und Süd deutlich hervorzuheben.

Mal heiter, mal besinnlich kommen die Geschichten daher

Nach einer kurzen Vorstellung begann Wagener unter dem Motto „De Welt is bunt – un wie Minschen sünd dat ok!“ Und so folgten mit einer kurzen Pause zahlreiche plattdeutsche Geschichten, mal etwas heiter, mal besinnlich und überwiegend in seinem Lüneburgischen Dialekt, wofür es immer wieder Beifall gab. Geschichten und Gedichte wie „Vom Bikbeerpannkauken“ oder die aus der Feder des plattdeutsches Autors Reimer Bull zum Thema „Use Religionslehrerin Fräulein Alberts“ wurden von dem pensionierten Pädagogen und leidenschaftlichen Sprachkünstler der Niederdeutschen Sprache vorgelesen.

Auch vom Biobauern und Autoren Matthias Stührswoldt aus Stolpe bei Plön las Wagener interessante Geschichten vom täglichen Leben auf dem Bauernhof, die bei den Zuhörern bestens ankamen. Und schließlich folgten noch richtige Knaller unter anderem von der Ulknudel Ina Müller aus der Sendung „Hör mol n’beeten to“ und dem plattdeutschen Moderator Gerd Spiekermann, der sich mit der Niederdeutschen Sprache leidenschaftlich identifiziert. Ihm widmete Wagener das Kapitel „Mine Geburtstagsfier“. Und schließlich rundete Wagener seine Lesung mit der plattdeutschen Geschichte von Dörte Hansens „Tupperparty“ ab und bekam dafür kräftigen Beifall.

Von Hans-Jürgen Ollech