Steinhorst: 34-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Steinhorst

Ein 34-jähriger Mann wurde bei einem Unfall am frühen Sonntagabend schwer verletzt. Er war in seinem Golf von Steinhorst aus Richtung Groß Oesingen unterwegs, als er auf der Bahnhofstraße kurz hinter dem Ortsausgang in einem Waldstück aus bislang unbekannter Ursache mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam. Der Golf überschlug sich, landete zwar im linken Seitenraum jenseits eines Grabens wieder auf den Rädern, aber das Dach war stark eingebeult. Ersthelfer haben den Mann aus dem Wagen befreit, er sei zunächst bewusstlos gewesen, so ein Polizeibeamter. Ob die nasse Fahrbahn Grund für den Unfall oder der Mann kurz abgelenkt war, lasse sich nicht sagen. Der 34-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, war zu dem Zeitpunkt allerdings schon wieder bei Bewusstsein. Die Straße zwischen Groß Oesingen und Steinhorst war während der Bergungsarbeiten gesperrt.

Von Christina Rudert