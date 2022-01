Start des Ganztagsschulbetriebs in Wahrenholz wird um ein Jahr verschoben

Samtgemeinde Wesendorf

Die Zeit drängt: In der Samtgemeinde Wesendorf stehen drei größere Projekte im Bereich Schule und Kita an, für die bereits seit längerem Planungen und erste Maßnahmen angeschoben sind, bei denen es jetzt aber schnell gehen muss. Für alle drei Projekte gibt es Punkte, die eine schnelle Inbetriebnahme notwendig machen.

Bei der geplanten Mensa für die Grundschule Wahrenholz ist dieser Punkt der Start des Ganztagsschulbetriebes im Sommer 2023, wie Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze im AZ-Gespräch erklärte. Bis dahin müsse die Mensa verfügbar sein, sie soll im ehemaligen Bürgerhaus entstehen. Bis vor drei Jahren war in dem Gebäude die Wahrenholzer Gemeindeverwaltung untergebracht, dann hat die Samtgemeinde es gekauft, nun steht der Umbau an. „Das hat jetzt Priorität“, so Schulze.

Start des Ganztagsschulbetriebes im Sommer 2023? Eigentlich war der doch bereits für den Sommer 2022 geplant. „Das wäre utopisch. Dafür sind die Planungen für den Mensa-Ausbau zu spät gestartet. Wir müssen das um ein Jahr verschieben“, betont Schulze, der erst seit November im Amt ist. Er verwies darauf, dass im Juni vergangenen Jahres die Politik in einem interfraktionellen Treffen bereits Druck gemacht hatte, weil sie die fristgerechte Umsetzung des Projektes gefährdet sah. Damals hatte es von der Samtgemeindeverwaltung noch geheißen, es gebe bereits Planungen, eine Umsetzung sei laut Ingenieurbüro 2022 machbar, die letzten Baumaßnahmen könnten in den Sommerferien laufen.

Und Planungen gibt es in der Tat bereits: zwei Entwürfe, die laut Schulze „aber offenbar nicht für alle Beteiligten optimal waren.“ Auch dass diese Planungen nicht bereits früher erfolgt seien, nachdem die Samtgemeinde das Gebäude gekauft hatte, hält er für unglücklich. Um den Start im Sommer 2023 realisieren zu können, soll es jetzt Mitte Januar ein Treffen des entsprechenden Arbeitskreises geben – denn es gibt noch viel zu klären. „Wir wollen über einen neuen Vorschlag zur Gestaltung des Gebäudes reden. Außerdem muss mit dem DRK-Ortsverein, der Räume im Gebäude nutzt, gesprochen werden sowie darüber, wo die Nachmittagsbetreuung für Kinder untergebracht wird.“

Der DRK-Kindergarten in Ummern: Eine Krippengruppe soll hier angebaut werden – die Samtgemeinde hofft, dass sie im Herbst in Betrieb gehen kann. Quelle: Lea Behrens

Schnell gehen soll es jetzt auch mit dem Krippen-Anbau an die Kita Ummern, denn die Plätze würden benötigt. Das Gelände ist bereits seit einiger Zeit vorbereitet, aber es gab unter anderem Verzögerungen bei den Ausschreibungen. Eine öffentliche Ausschreibung für den Rohbau brachte kein Angebot, erst die zweite führte zum Erfolg. So etwas kostet Zeit. Inzwischen sind weitere Ausschreibungen in Vorbereitung. „Ich hoffe, wir können im Frühjahr mit dem Rohbau starten. Dann könnte es klappen, die Krippe im Herbst in Betrieb zu nehmen“, sagt der Samtgemeindebürgermeister.

Das Gemeindehaus der Große Oesinger Friedenskirche: Hier soll eine eigenständige Kita entstehen. Für das Projekt besteht laut Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze aber noch Gesprächsbedarf. Quelle: Lea Rebuschat

So schnell wird es mit der zweiten eigenständigen Kita in Groß Oesingen wohl nicht gehen. Doch es besteht akuter Handlungsbedarf. Denn die Landesschulbehörde hat die derzeitige Kita-Betriebserlaubnis zwar unbefristet erteilt, allerdings mit der Auflage, dass zeitnah die Maßnahmen erfolgen, um aus der Außenstelle eine selbständige Kita zu machen. Derzeit ist eine Gruppe als Außenstelle im Gemeindehaus der Friedenskirche untergebracht, das die Samtgemeinde für 850 000 Euro kauft. Für weitere 600 000 Euro soll das Gebäude dann zur Kita umfunktioniert werden. Die Kirchengemeinde möchte ein neues Haus für ihre Mitglieder bauen. „Da sind aber noch Detailfragen zu klären. Beispielsweise, wo die jetzige Kita-Gruppe während der Umbauphase bleibt“, so Schulze. Auch über die Baukosten müssen man noch einmal reden, über die geplante gemeinsame Nutzung des 120 Quadratmeter großen Saals durch Kita und Kirche – und darüber, ab der Umbau nicht eventuell im Rahmen der Dorfentwicklung mit entsprechenden Fördermitteln erfolgen könne.

Von Thorsten Behrens