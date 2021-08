Standortsuche für Atommüll-Endlager: BGE verspricht mehr Transparenz

Wittingen

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung von atomarem Müll (BGE) sucht nach wie vor einen Standort, um hochradioaktiven Atommüll endgültig zu lagern. Mit einer frei zugänglichen Software sorgt sie dafür, dass alle Analysen öffentlich eingesehen und genutzt werden können. Im Nordkreis begleitet eine Arbeitsgruppe das Standortauswahlverfahren kritisch, Flächen bei Wesendorf, Vorhop, Wittingen, Waddekath und Nettgau werden als potenzielle Standorte für das Endlager untersucht.

Vor knapp einem Jahr, im September 2020, hatte die BGE in ihrem Zwischenbericht diese Salzstöcke als potenzielle Standorte ausgewiesen. Daraufhin hatte Wittingens Bürgermeister Andreas Ritter die Arbeitsgruppe initiiert, um Informationen zu sammeln, sich auszutauschen und zu vernetzen und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln.

Per Software sollen Prozesse in einem atomaren Endlagersystem simuliert und bewertet werden

Gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und der Technischen Universität Bergakademie Freiberg entwickelt die BGE nun einen „Open Source Code“ zur Durchführung vorläufiger Sicherheitsuntersuchungen sowie Führung eines Sicherheitsnachweises für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle. Das Projekt läuft bis Ende Dezember 2024, das Fördervolumen beträgt 4,96 Millionen Euro. Die Sicherheitsuntersuchungen finden im Verlauf der Standortauswahl drei Mal statt – von Mal zu Mal detaillierter, komplexer und aussagefähiger. Mit Hilfe von Codes sollen dann verschiedene Prozesse in einem Endlagersystem simuliert und bewertet werden können.

Unter dem Namen „OpenWorkFlow“ werden diese Prozesse modelltechnisch erfasst und wenn möglich auch quantifiziert. „Da die Sicherheit über einen Zeitraum von einer Million Jahre abgeschätzt werden muss, werden die Modellaussagen als ein Element zur Bewertung genutzt“, heißt es in einer Pressemitteilung der BGE. Das gilt für Ton, Kristallin und Salz, die drei Wirtsgesteine, über die die BGE für die vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen Aussagen machen müsse, so die Pressemitteilung. Die Spezialsoftware soll alle Prozesse im Endlager und um das Lager herum erfassen. Mit Hilfe der Modellrechnungen lasse sich überprüfen, ob die Anforderungen und Kriterien aus dem Standortauswahlgesetz sowie aus den Sicherheitsverordnungen erfüllt werden.

Die Öffentlichkeit kann nachverfolgen, welche Untersuchungen mit welchem Ergebnis erfolgt sind

Mit Hilfe von „OpenWorkFlow“ soll die interessierte Öffentlichkeit einen Blick in die Werkstatt der BGE werfen können und so mitbekommen, welche Sicherheitsuntersuchungen wann und mit welchem Ergebnis vorgenommen wurden. Das Verfahren bilde sämtliche im Zuge der Analyse des Endlagersystems zu betrachtenden Aspekte ab und führe sowohl zu neuem Grundlagenwissen als auch zu zuverlässigeren Aussagen zur Sicherheit eines Endlagers, so die BGE in ihrer Pressemitteilung. Auch im Anschluss an das Standortauswahlverfahren soll diese Synthese-Plattform für den Sicherheitsnachweis für das Endlager weiterverwendet werden, perspektiv über den Förderzeitraum 2024 hinaus bis 2031. Grundlage für die Arbeiten ist die bereits etablierte und vielfältig eingesetzte Open Source Software OpenGeoSys (OGS).

Von der AZ-Redaktion