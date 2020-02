St. Johannis-Kirchengemeinde: Dieter Rudolph ist der neue Pastor

Wesendorf

Pastor Dieter Rudolph arbeitet ab März in der St. Johanniskirchengemeinde Wesendorf-Wagenhoff mit und vertritt dort mit einer Viertel Stelle Pastorin Nina Junghans, die in den Mutterschutz geht. Am kommenden Sonntag, 23. Februar, stellt sich Dieter Rudolph der Gemeinde vor.

Das ist Dieter Rudolph

Der 62-Jährige arbeitet seit Herbst 2019 als Vertretungspastor im Kirchenkreis Gifhorn. Er ist 62 Jahre alt, geschieden, Vater von drei Kindern und seit letztem Jahr auch zweifacher Großvater. Der Schwerpunkt in Rudolphs Arbeit wird in den Bereichen Gottesdienste, Beerdigungen, Taufen und Trauungen liegen. „Ich möchte meine Erfahrungen einbringen und die Glaubensarbeit in den Mittelpunkt stellen“, sagt Rudolph.

Rudolph ist erfahrener Pilger

Dabei soll ihm seine Erfahrung als Pilger helfen: „Es geht darum, offen zu sein, sich auf Neues einzulassen und Menschen zu entdecken“, sagt Rudolph, der seit 2008 pilgernd unterwegs ist: zwischen Osnabrück/ Hannover und Santiago de Compostella, zwischen Loccum und Volkenroda und aktuell zwischen Arles ( Südfrankreich) und Santiago. „Schritt für Schritt komme ich dabei voran“, sagt Dieter Rudolph. Und nun führt ihn sein Weg auch nach Wesendorf und Wagenhoff.

Bisherige Stationen des neuen Pastors

Nach Jahren im Gemeindepfarramt ( Northeim, Hannover, Gehrden), im Vertretungsdienst (Kirchenkreise Burgdorf und Burgwedel) und im übergemeindlichen Dienst (Hochschulpfarramt Osnabrück, Referent für den Pilgerweg Loccum-Volkenroda) führte ihn sein Weg im Herbst 2019 in den Kirchenkreis Gifhorn. Besonders geprägt habe ihn stets die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und die Musik in Form von Bandarbeit. Ob das auch in Wesendorf und Wagenhoff möglich sein wird, lässt er angesichts seiner 25-Prozent-Stelle offen.

Verkündigung und Seelsorge im Mittelpunkt

„Ich will meine Kollegen unterstützen und entlasten“, sagt der 62-Jährige, der in den letzten Jahren vor dem Eintritt in den Ruhestand noch einmal den Glauben in den Mittelpunkt seiner Arbeit rücken will: nämlich in Form von Verkündigung, Seelsorge und Begleitung von Menschen. „Da möchte ich präsent sein“, sagt der Pastor.

Zwei Vorstellungsgottesdienste

Dieter Rudolph stellt sich am Sonntag, 23. Februar, in zwei Gottesdiensten der Gemeinde vor: um 9 Uhr in Wagenhoff und um 10 Uhr in Wesendorf.

Von Christian Albroscheit