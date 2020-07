Sprakensehl

Im Zuge der aktuellen Bauarbeiten auf der Bundesstraße 4 zwischen Groß Oesingen und der Kreisgrenze nach Uelzen beginnt am Sonntag, 26. Juli, im Laufe des Nachmittags der zweite Abschnitt der Fahrbahnerneuerung. Damit erfolgt nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine Vollsperrung zwischen Sprakensehl und der Kreuzung B 4 mit der B 244 und der L 282 (Großer Kain). Die Vollsperrung zwischen Breitenhees und Sprakensehl wird gleichzeitig aufgehoben.

Der Verkehr in Richtung Norden wird ab Groß Oesingen über Langwedel (K 87), Repke, Masel (K 8) und die L 280 nach Sprakensehl geleitet. Der Verkehr in Richtung Süden wird ab Sprakensehl über Weyhausen (L 280), Eschede (B 191), Eldingen (L 283), Steinhorst (L 282) und die K 1 nach Groß Oesingen geführt. Die Kreuzung Großer Kain ist gesperrt. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sollen rund zwei Wochen andauern. Anschließend erfolgen noch für rund zwei Wochen Arbeiten im dritten Bauabschnitt zwischen Kreuzung Großer Kain und Groß Oesingen ebenfalls unter Vollsperrung. Hierzu will die Landesbehörde noch rechtzeitig informieren.

