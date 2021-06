Sprakensehl

Am Mittwochmorgen landete der Notruf eines Autofahrers bei der Polizei Gifhorn, vor ihm auf der B4 in Höhe Sprakensehl fahre ein Lkw in Schlangenlinien. Bei der Polizei Uelzen meldete sich eine weitere Zeugin mit derselben Aussage. Und da der Lkw Richtung Süden unterwegs war, stoppten Beamte aus Gifhorn ihn in Höhe des Lkw-Parkplatzes Sprakensehl. Dort kontrollierten sie den Atemalkohol des Fahrers – der Wert lag bei mehr als 1,9 Promille. Damit war die Fahrt des 41-Jährigen aus Dannenberg beendet, im Klinikum Gifhorn wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein und auch den Lkw-Schlüssel musste er abgeben – und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Ein Dank der Polizei geht an die beiden Zeugen, die mit ihren Meldungen möglicherweise Schlimmeres verhindert haben.

Von der AZ-Redaktion