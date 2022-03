Wittingen

Großeinsatz im Wittinger Hafen am Sonntagnachmittag: Aus bislang ungeklärter Ursache stand ein Sportboot in Flammen. Die Ortswehren Wittingen, Glüsingen, Gannerwinkel und Lüben waren im Einsatz. Die beiden Bootsbesitzer, ein Ehepaar, blieb laut Feuerwehr unverletzt.

Gegen 13.30 Uhr kam der Alarm rein für die 55 Einsatzkräfte der vier Ortswehren. „Bei der Anfahrt waren schon starke Rauchwolken zu sehen“, berichtet Stadtbrandmeister Heinrich Kruse. Das Boot habe bei Ankunft der Wehren bereits in hellen Flammen gestanden.

Brennender Kunststoff und 1600 Liter Diesel im Tank: Vor allem mit massivem Löschschaum-Einsatz gingen die Einsatzkräfte diesen Brand an, so Einsatzleiter Torsten Bötticher. „Wir haben das Boot immer wieder sichern müssen.“ Andere Boote seien derweil nicht in Gefahr gewesen, sie waren Bötticher zufolge weit genug weg. Die Wehren bauten auch Ölsperren zum Schutz des Hafenbeckens auf.

Vorsorglich ins Klinikum: Bootsbesitzer blieben unversehrt

Der Bootsbesitzer kam laut Feuerwehr vorsorglich ins Klinikum wegen möglicher Rauchgasvergiftungen, konnte das aber bald wieder verlassen. Auch seine Frau blieb unversehrt.

Darum mussten die Wehren noch einmal zum Hafen

Die Wehren schlossen den Löscheinsatz gegen 16.30 Uhr ab. Sie waren gerade auf dem Heimweg, als Passanten am Hafen erneut Alarm schlugen, weil aus dem Bootswrack merkwürdige Geräusche drangen. Elektrik im gefluteten Bauch des Boots: „Strom sucht sich seine Wege“, so Bötticher. Die Feuerwehr bereitete den Kurzschlüssen dann ein Ende.

Eingeschaltet sind inzwischen auch das Umweltamt des Landkreises Gifhorn und das Wasser- und Schifffahrtsamt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.