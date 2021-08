Wittingen

Wegen der Bauarbeiten auf der B244 in Alt-Isenhagen nutzen Autofahrer verstärkt den Gemeindeverbindungsweg zwischen Eutzen und Wunderbüttel. Daher wurde dort vorübergehend ein Durchfahrtsverbot für alle Kraftfahrzeuge erlassen. In den ersten Tagen wurde auf Verstöße noch mit einer mündlichen Verwarnung reagiert. Da sich die Verkehrslage nicht gebessert hat, wird das Durchfahrtsverbot nun verstärkt von der Polizei kontrolliert, Verstöße werden mit einem Verwarngeld in Höhe von 20 Euro geahndet.

Die Verkehrsteilnehmer werden eindringlich darum gebeten, die ausgeschilderte Umleitung über die Ortschaft Knesebeck zu verwenden.

Von der AZ-Redaktion