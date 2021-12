Wahrenholz

Spenden für bedürftige Kinder: Für große Freude sorgten erneut die Kinder und Eltern der DRK-Kindertagesstätte Wahrenholz, als sie jetzt insgesamt 57 schön eingewickelte Pakete für bedürftige Kinder an die Wittinger Tafel sowie an das Familienbüro des DRK-Kreisverbandes übergeben konnten.

„Kids4Kids war unsere Idee, die wir ins Leben gerufen haben, um in Abstimmung mit den Eltern unserer Kinder anderen Kindern zu Weihnachten eine Freude zu bereiten“, sagt die Einrichtungsleiterin Marion Weseloh. „Es gibt so viele Kinder, deren Eltern sich bestimmte Kleidungstücke nicht leisten können. Und deshalb möchten wir diesen Kindern zu Weihnachten etwas Gutes tun.“

Spenden für bedürftige Kinder: Darüber freuten sich auch die Kita-Kinder, die zusammen mit ihren Eltern die Pakete gepackt hatten. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Weseloh dankte vor allem den Elternvertretern Marko Hartmann und Ann-Christin Salge, die die Aktion unterstützten und gemeinsam mit der Kita-Leitung alle Eltern angeschrieben und um Spenden geworben haben. „Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, diese Aktion zu unterstützen“, betonten die beiden und zeigten sich über die große Resonanz sehr erfreut.

Das sagen die DRK-Kita-Kinder zu der Aktion

„Und das entsprach auch unserem Wunsch passend zum Jahresthema ,Nachhaltigkeit und Umweltschutz’“, sagt Weseloh. Wichtig sei den Organisatoren auch, dass diesmal die Glückspakete im Landkreis blieben, da auch hier genügend Kinder seien, die bei der Überreichung eines solchen Päckchens leuchtende Augen bekommen würden. Das finden auch die Kinder gut. Der kleine Dominique sagte: „Das ist für Kinder, die nicht so viel Spielzeug haben oder auch Sachen zum Anziehen brauchen.“

Das steckt drin in den Paketen

Die Pakete waren sogar mit Kennzeichnungen versehen worden, um auf die Inhalte für Mädchen und Jungen hinzuweisen. Bei den Inhalten handelte es sich um noch gute Kleidungsstücke, intaktes Spielzeug und Süßigkeiten. 15 Pakete gingen über das Familienbüro an die Flüchtlingsunterkunft im Clausmoorhof in Gifhorn und 42 Pakete an die Wittinger Tafel, die ebenfalls viele Kinder damit beglücken wird. Uta Willuhn vom Familienbüro bedankte sich für die Spenden, die sie in der Kita in Empfang nahm und in zwei Touren nach Wittingen und Gifhorn transportierte.

Von Hans-Jürgen Ollech