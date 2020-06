Spatenstich: Nahwärmenetz soll im Herbst in Betrieb gehen

Wahrenholz

Klimawandel, nachwachsende Rohstoffe und Nachhaltigkeit sind im Moment in aller Munde, erklärte Helmut Evers. In der Landwirtschaft werde schon immer mit Blick auf diese Themen gewirtschaftet. Jetzt gehen Wahrenholzer Landwirte mit einem Nahwärmenetz den nächsten Schritt in die Zukunft. Am Freitag erfolgte der offizielle Spatenstich.

„Unseren landwirtschaftlichen Betrieb gibt es hier in der Dorfmitte von Wahrenholz seit 1489. Wenn meine Tochter Marie ihn übernimmt, wird er in 19. Generation unter dem Namen Evers betrieben“, machte Helmut Evers klar, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Lippenbekenntnis sei. Der Betrieb hat Milchkühe und Ackerbau – und spielt auch auf verschiedenen Energiewirtschaftsfeldern mit. So wird seit mehr als 20 Jahren ein Windrad betrieben – übrigens laut Evers das zweite überhaupt im Landkreis Gifhorn –, auf dem Hof gibt es eine Photovoltaik-Anlage, der Landwirt ist beteiligt an der Biogasanlage in Wesendorf.

550 Tonnen CO2-Einsparung im Jahr

Und nun also ein Nahwärmenetz. Bei dem ist Helmut Evers Gesellschafter. Gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Klaas Evers, der auch gemeinsam mit seiner Frau Marie Evers Geschäftsführer ist. Der offizielle Spatenstich fand zwar wegen der Corona-Pandemie nur in kleinem Rahmen statt, doch wurde bereits eine kleine Erfolgsgeschichte präsentiert. Denn die Idee gibt es schon länger, die Planungen und Vorarbeiten liefen anderthalb Jahre – und haben das Projekt auf eine vielversprechende Basis gestellt und ihm einen Namen gegeben, der als Wortspiel Bezug nimmt auf die Milchviehhaltung: KNW, Kuhles Nahwärmenetz Wahrenholz.

Ambitioniert ist das Vorhaben, das Nahwärmenetz im Herbst in Betrieb nehmen zu können. Dann werden nach derzeitigem Stand 61 Haushalte, verteilt über den ganzen Ort, am 4,5 Kilometer langen Leitungsnetz angeschlossen sein, das Netz versorgt die Abnehmer über zwei Stränge. Doch die Anlage ist ausbaufähig – im ersten Schritt laut Evers auf etwas mehr als 100 Haushalte. Bei größerer Nachfrage müsste die Technik erweitert werden. Die wiederum umfasst zum Start eine 800 Kilowatt starke Holzhackschnitzelanlage. Um die Versorgung sicherzustellen, gibt es für Ausfälle zudem einen Gaskessel. Und um Zeiten mit hohem Verbrauch abzupuffern, ist ein 95 Kubikmeter fassender Kessel geplant, in dem 85 Grad heißes Wasser vorgehalten wird. Jährlich sollen mit dem Nahwärmenetz 550 Tonnen CO2 eingespart werden.

Der erste Anschluss liegt übrigens in der historischen Wahrenholzer Wassermühle, dem Sitz der Gemeindeverwaltung. Das ist kein Zufall. Die Gemeinde, namentlich Bürgermeister Herbert Pieper, hat das Projekt – investiert wird ein siebenstelliger Betrag, näher wollten die Initiatoren nicht auf die Summe eingehen – von Anfang an unterstützt. Und nutzt die Erdarbeiten zum Verlegen der Leitung, um Kabel für die Straßenbeleuchtung zu ziehen. Mit im Boot sind auch der Landkreis Gifhorn in Sachen Breitbandausbau sowie die Telekom, um Telefonleitungen zu ziehen. Auf die Weise werden nicht nur für alle Beteiligten Kosten gesenkt, auch die Einschränkungen für Bürger durch mehrfache Bauarbeiten werden vermieden.

